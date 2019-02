Napoli | rubavano auto con il metodo del “cavallo di ritorno” | arrestata banda I video

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 febbraio 2019) I Carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno dato esecuzione a un’ordinanza del Gip diche dispone misure cautelari a carico di 13 italiani e un albanese già noti alle Forze dell’ordine ritenuti responsabili, a vario titolo, di furto aggravato, ricettazione e riciclaggio divetture di lusso, utilitarie earticolati. Tra i reati contestati anche quello di estorsione perché in 3 circostanze i ladri avevano preteso denaro per restituire altrettante vetture con ildel “cavallo di ritorno“. È stato accertato che gli indagatinottetempo veicoli di diverse tipologie per poi prevalentemente immetterli in circuiti di ricettazione e riciclaggio. Nel corso dell’indagine sono stati eseguiti 3 arresti in flagranza e si è proceduto a un fermo d’indiziato di delittoL'articolocon ildel “cavallo ...