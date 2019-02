MotoGP | Yamaha davanti nel secondo giorno di test

MotoGP – Test Sepang Day 2 - Valentino Rossi incontentabile : il messaggio per la Yamaha è chiarissimo : Il Dottore ha commentato in maniera non proprio soddisfatta la seconda giornata di Test a Sepang, chiusa con il sesto tempo assoluto Non proprio una giornata da ricordare per Valentino Rossi, il Day-2 dei Test di Sepang ha lasciato l’amaro in bocca al pilota della Yamaha, classificatosi solo sesto con un ritardo notevole dal compagno di squadra. AFP/LaPresse Maverick Viñales infatti ha chiuso al comando della classifica, piazzando il ...

MotoGP - Test Sepang 2019 : risultati 7 febbraio. La Yamaha rinasce con Vinales! Ottimi anche Valentino Rossi e Andrea Dovizioso : I tifosi della Yamaha possono iniziare a sognare. Maverick Vinales, infatti, conclude nettamente al comando la seconda giornata dei Test riservati alla MotoGP di Sepang (Malesia). In un giovedì particolarmente torrido (con l’asfalto che ha toccato punte di 58°) lo spagnolo ha voluto mandare un messaggio a tutti, chiudendo la sessione (esattamente sotto la bandiera a scacchi) con un tempo monstre: 1:58.897. Un time attack, certo, ma la ...

MotoGP – Test Sepang - Day2 : Alex Rins scalza Dovizioso sul gong - Crutchlow sorprende e le Yamaha arrancano [FOTO] : Si è conclusa la seconda giornata di Test a Sepang, il più veloce è Maverick Viñales davanti alla Suzuki di Rins e alla Ducati di Andrea Dovizioso Ieri è toccato a Marc Marquez, oggi è stata la volta di Maverick Viñales. Il pilota della Yamaha chiude la seconda giornata di Test di Sepang davanti a tutti, fermando il crono sull’1:58.897, l’unico a scendere sotto il muro dell’1.59 in questi primi due giorni. AFP/LaPresse Un ...

MotoGP - che frecciata di Viñales alla Yamaha : lo spagnolo deluso dai progressi della nuova M1 : Il pilota spagnolo ha commentato la prima giornata di test a Sepang, esprimendo un pizzico di delusione per le prestazioni della moto Il terzo posto ottenuto al termine della prima giornata di test a Sepang ha soddisfatto a metà Maverick Viñales, che si sarebbe aspettato qualcosa di più in tema di prestazioni dalla nuova M1. AFP/LaPresse Lo spagnolo non ha nascosto il proprio disappunto, provando a stemperarlo con gli aspetti positivi ...

MotoGP Yamaha - Rossi : «Giornata positiva - c'è feeling» : SEPANG - Bilancio positivo per Valentino Rossi al termine della prima giornata di test MotoGp sul circuito di Sepang, chiusa con il sesto posto.' È una bella sensazione essere di nuovo in sella, mi ...

MotoGP test - Valentino : "Direzione giusta in Yamaha - uniti nel seguirla" : Yamaha per ora promossa nella prima valutazione dei piloti al termine della giornata inaugurale di test in Malesia, con Viñales 3° e Rossi 6° a 0"433 dal miglior tempo di Marquez. "Il primo feeling ...

MotoGP - Test Sepang – Le parole di Valentino Rossi fanno ben sperare - la Yamaha non ha dubbi : “motore? Non ho avuto scelta - ecco cosa mi hanno detto” : Le prime impressioni di Valentino Rossi al termine della prima giornata di Test invernali 2019 a Sepang E’ terminata ormai diverse ore fa la prima giornata di Test di MotoGp sul circuito di Sepang. I piloti della categoria regina sono tornati in pista dopo la pausa invernale per provare le loro moto e capire il lavoro svolto durante l’inverno in fabbrica. Occhi puntatissimi sulla Yamaha, che nel 2019 va a caccia della svolta ...

MotoGP - analisi Day-1 Test Sepang 2019 : Marquez riparte come aveva chiuso - Yamaha fiduciosa - Ducati sorniona - Suzuki sorprende - KTM arranca : Citando il grande ed indimenticato Enzo Tortora: “Dove eravamo rimasti”? La prima giornata dei Test di Sepang 2019 dedicati alla MotoGP sembra che abbia riportato le lancette dell’orologio al mese di novembre, con qualche novità e numerose conferme. I piloti hanno potuto fare la prima vera e propria conoscenza con le loro nuove moto in versione 2019 e hanno messo in cascina chilometri importanti. Davanti a tutti, ancora una ...

MotoGP - Test Sepang 2019 : risultati 6 febbraio. Svetta Marc Marquez - Valentino Rossi in crescita con la Yamaha : Le temperature sull’asfalto sono elevatissime e le condizioni estreme ma Marc Marquez è sempre il migliore. Hanno preso il via quest’oggi, in quel di Sepang (Malesia), i Test ufficiali riservati ai team di MotoGP che prenderanno parte al pRossimo Mondiale, il cui esordio è programmato a Losail (Qatar) il 10 marzo. Come dicevamo, l’iberico della Repsol Honda davanti a tutti. Una sorpresa non per le note qualità di guida del ...

MotoGP – Test Sepang - Day1 : Marquez sorprende - è lui il più veloce in Malesia! Novità in pista per Ducati e Yamaha [TEMPI] : Marc Marquez davanti a tutti nella prima giornata di Test a Sepang: giornata di intenso lavoro in pista in Malesia per tutti i team, Yamaha e Ducati con Novità da Testare E’ appena terminata la prima giornata di Test di MotoGp a Sepang: i piloti della categoria regina sono finalmente tornati in pista dopo mesi di stop, durante i quali si sono divertiti con amici e parenti, ma non hanno mai trascurato l’allenamento. Il più ...

MotoGP – Valentino Rossi crede nella Yamaha e ironizza sull’arrivo degli ‘anta’ : “quest’inverno qualcosa si è mosso - ecco cosa voglio dimostrare” : Valentino Rossi pronto a tornare in pista: il Dottore tra forti motivazioni e importanti cambiamenti all’interno del team Yamaha Domani i piloti della MotoGp tornano finalmente in azione: i campioni della categoria sfrecceranno sul circuito di Sepang per i primi test invernali del 2019, dopo quelli disputati a novembre scorso in Spagna, già in ottica del nuovo Motomondiale. Occhi puntati sulla Yamaha, che solo pochi giorni fa ha ...

MotoGP – Il soave rombo della M1 di Vinales : musica per le orecchie di Maverick - accesa la nuova Yamaha a Sepang [VIDEO] : Maverick Vinales innamorato del rombo della sua nuovissima M1, design rinnovato e numero cambiato per lo spagnolo della Yamaha: il soave rumore della nuova Yamaha accesa ai box del circuito di Sepang Partiranno domani i test di Sepang di MotoGp: i piloti della categoria regina torneranno finalmente in pista dopo mesi di stop per testare le loro nuove moto in vista dell’esordio stagionale previsto per il 10 marzo in Qatar. Occhi ...

MotoGP | Presentazione Yamaha : Rossi - 'La nuova moto è aggressiva e mi piace' [Video] : ... clicca qui per leggere le sue dichiarazioni , , è poi stato intervistato da Sky Sport ed ha risposto a domande sulla nuova moto, sul possibile recupero nei confronti di Honda e Ducati e infine sul ...

MotoGP - Presentazione Yamaha : Rossi - 'La nuova moto è aggressiva e mi piace' : motoGP Presentazione Yamaha Valentino Rossi dopo aver parlato durante la Presentazione del Team Yamaha Monster Energy, è poi stato intervistato da Sky Sport ed ha risposto a domande sulla nuova moto, sul possibile recupero nei confronti di Honda e Ducati e infine sul correre in motoGP a 40 anni , li compirà il pRossimo 16 febbraio, ndr, . Ecco cosa ...