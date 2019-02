MotoGP | Valentino Rossi | “Ci siamo avvicinati agli avversari ma non è ancora abbastanza”

MotoGP – Test Sepang Day 2 - Valentino Rossi incontentabile : il messaggio per la Yamaha è chiarissimo : Il Dottore ha commentato in maniera non proprio soddisfatta la seconda giornata di Test a Sepang, chiusa con il sesto tempo assoluto Non proprio una giornata da ricordare per Valentino Rossi, il Day-2 dei Test di Sepang ha lasciato l’amaro in bocca al pilota della Yamaha, classificatosi solo sesto con un ritardo notevole dal compagno di squadra. AFP/LaPresse Maverick Viñales infatti ha chiuso al comando della classifica, piazzando il ...

MotoGP - Test Sepang 2019 : risultati 7 febbraio. La Yamaha rinasce con Vinales! Ottimi anche Valentino Rossi e Andrea Dovizioso : I tifosi della Yamaha possono iniziare a sognare. Maverick Vinales, infatti, conclude nettamente al comando la seconda giornata dei Test riservati alla MotoGP di Sepang (Malesia). In un giovedì particolarmente torrido (con l’asfalto che ha toccato punte di 58°) lo spagnolo ha voluto mandare un messaggio a tutti, chiudendo la sessione (esattamente sotto la bandiera a scacchi) con un tempo monstre: 1:58.897. Un time attack, certo, ma la ...

MotoGP – Test Sepang - Day2 : Viñales scalza Rins sul gong - Valentino Rossi e Marquez arrancano [FOTO] : Si è conclusa la seconda giornata di Test a Sepang, il più veloce è Maverick Viñales davanti alla Suzuki di Rins e alla Ducati di Andrea Dovizioso Ieri è toccato a Marc Marquez, oggi è stata la volta di Maverick Viñales. Il pilota della Yamaha chiude la seconda giornata di Test di Sepang davanti a tutti, fermando il crono sull’1:58.897, l’unico a scendere sotto il muro dell’1.59 in questi primi due giorni. AFP/LaPresse Un ...

LIVE MotoGP - Test Sepang 2019 in DIRETTA : 7 febbraio - Valentino Rossi a caccia di Marc Marquez : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Test di Sepang della MotoGP, seconda giornata di prove sul circuito malesiano. I piloti e le scuderie avranno a disposizione otto ore di tempo per lavorare, Testare il materiale a propria disposizione, fare le dovute valutazioni, tracciare un punto della situazione e capire se il lavoro svolto in inverno è stato corretto. In questa giornata di mezzo i centauri dovranno capire se la strada intrapresa è ...

MotoGP test - Valentino : "Direzione giusta in Yamaha - uniti nel seguirla" : Yamaha per ora promossa nella prima valutazione dei piloti al termine della giornata inaugurale di test in Malesia, con Viñales 3° e Rossi 6° a 0"433 dal miglior tempo di Marquez. "Il primo feeling ...

MotoGP – Com’è nato il nuovo casco di Valentino Rossi? L’estro di Drudi e i colori del Dottore : il mix artistico è vincente! [GALLERY] : Valentino Rossi ed il suo nuovo casco: il grafico Aldo Drudi svela i ‘segreti’ del nuovo copricapo del Dottore Valentino Rossi non passa mai inosservato, soprattutto in pista. Il Dottore, impegnato in questi giorni nei test invernali di Sepang, in vista dell’inizio del campionato mondiale di MotoGp in programma il 10 marzo in Qatar, ha sfoggiato un eccentrico casco. Il pilota di Tavullia ha indossato un copricapo dalle ...

MotoGP - Test Sepang – Le parole di Valentino Rossi fanno ben sperare - la Yamaha non ha dubbi : “motore? Non ho avuto scelta - ecco cosa mi hanno detto” : Le prime impressioni di Valentino Rossi al termine della prima giornata di Test invernali 2019 a Sepang E’ terminata ormai diverse ore fa la prima giornata di Test di MotoGp sul circuito di Sepang. I piloti della categoria regina sono tornati in pista dopo la pausa invernale per provare le loro moto e capire il lavoro svolto durante l’inverno in fabbrica. Occhi puntatissimi sulla Yamaha, che nel 2019 va a caccia della svolta ...

MotoGP - Test Sepang 2019. Valentino Rossi : “Il feeling con la moto è buono - primo giorno positivo” : Valentino Rossi ha incominciato la stagione con il sesto posto ottenuto nella prima giornata di Test a Sepang, il Dottore si è fatto valere sul circuito malese sfoggiando anche il suo nuovo casco realizzato appositamente per l’evento. Il nove volte Campione del Mondo ha iniziato una nuova avventura con la Yamaha e punta a lottare per il titolo iridato, il sogno del decimo sigillo è sempre vivo e il centauro di Tavullia se la dovrà vedere ...

MotoGP – Francesca Sofia Novello lontana ma vicina al suo Valentino Rossi : la fidanzata del Dottore innamorata del suo nuovo casco [FOTO] : Francesca Sofia Novello innamorata del nuovo casco di Valentino Rossi: il post social della fidanzata del Dottore doo la prima giornata dei test di Sepang Si è conclusa la prima giornata dei test di Sepang di MotoGp: i piloti sono tornati finalmente in pista dopo la pausa invernale post Motomondiale 2018. Marc Marquez, nonostante il problema alla spalla, per il quale ha terminato in anticipo la sua giornata di lavoro per non stressare ...

DIRETTA TEST MotoGP SEPANG / Marquez chiude al primo posto - Valentino Rossi è sesto : classifica 1giornata : DIRETTA TEST MOTOGP SEPANG streaming video e tv: programma, orari e classifica della 1giornata di TEST con Yamaha, Ducati e Honda in Malesia.

Test MotoGP Sepang - giorno 1 : più veloce di tutti un Marc Marquez acciaccato - Valentino Rossi chiude 6° : Il campione del mondo 2018 di fatto scende dalla sua RC213V a metà giornata, alle ore 14, le 7 del mattino italiane, e ammette di provare un dolore importante dopo 2-3 giri in pista. Nel pomeriggio ...

MotoGP - Test Sepang 2019 : risultati 6 febbraio. Svetta Marc Marquez - Valentino Rossi in crescita con la Yamaha : Le temperature sull’asfalto sono elevatissime e le condizioni estreme ma Marc Marquez è sempre il migliore. Hanno preso il via quest’oggi, in quel di Sepang (Malesia), i Test ufficiali riservati ai team di MotoGP che prenderanno parte al pRossimo Mondiale, il cui esordio è programmato a Losail (Qatar) il 10 marzo. Come dicevamo, l’iberico della Repsol Honda davanti a tutti. Una sorpresa non per le note qualità di guida del ...

MotoGP – Valentino Rossi raccontato da Luca Marini - dal suo miglior pregio alla voglia di vincere : “chi lo ha detto che smette tra due anni?” : Luca Marini racconta il suo fratellone Valentino Rossi: dalle motivazioni che lo spingono ancora a lottare in MotoGp al suo miglior pregio E’ ufficialmente iniziato il 2019 delle due ruote: anche se l’esordio stagionale è previsto per il 10 marzo in Qatar, i piloti della MotoGp sono già in pista, per la prima giornata dei test di Sepang. Occhi puntatissimi sulla Yamaha, che ha lavorato molto in fabbrica durante l’inverno ...

MotoGP - Luca Marini : “Vi racconto il mio Valentino Rossi - il più grande di sempre e la sua voglia di vincere” : Luca Marini è pronto per affrontare il Mondiale Moto2, l’anno scorso ha conquistato una vittoria ed è salito sul podio in altre quattro occasioni. Il pilota del team Sky VR46 punta a ottenere altri ottimi risultati nella stagione che sta per iniziare ma in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport si è soffermato in particolar modo sul fratello Valentino Rossi che ha raccontato in diverse sfaccettature: “La sua voglia ...