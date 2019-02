MotoGP 2019 | test di Sepang | le foto della seconda giornata

MotoGP - Test Sepang 2019 : risultati 7 febbraio. La Yamaha rinasce con Vinales! Ottimi anche Valentino Rossi e Andrea Dovizioso : I tifosi della Yamaha possono iniziare a sognare. Maverick Vinales, infatti, conclude nettamente al comando la seconda giornata dei Test riservati alla MotoGP di Sepang (Malesia). In un giovedì particolarmente torrido (con l’asfalto che ha toccato punte di 58°) lo spagnolo ha voluto mandare un messaggio a tutti, chiudendo la sessione (esattamente sotto la bandiera a scacchi) con un tempo monstre: 1:58.897. Un time attack, certo, ma la ...

LIVE MotoGP - Test Sepang 2019 in DIRETTA : 7 febbraio - Valentino Rossi a caccia di Marc Marquez : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Test di Sepang della MotoGP, seconda giornata di prove sul circuito malesiano. I piloti e le scuderie avranno a disposizione otto ore di tempo per lavorare, Testare il materiale a propria disposizione, fare le dovute valutazioni, tracciare un punto della situazione e capire se il lavoro svolto in inverno è stato corretto. In questa giornata di mezzo i centauri dovranno capire se la strada intrapresa è ...

MotoGP 2019 scatta a Sepang. Honda di Marquez domina primo test - Rossi 6° : 'Abbastanza bene' : Questo almeno il primo verdetto del primo appuntamento della MotoGp per quest'anno con i test invernali a Sepang in Malesia dove il campione del mondo ha messo tutti in riga mettendo a segno il ...

MotoGP - Test Sepang 2019 : seconda giornata (7 febbraio). Orario d’inizio e programma. Come seguirli in tempo reale : Giovedì 7 febbraio, seconda giornata di Test a Sepang (Malesia) per la classe MotoGP. Dopo un primo giorno nel quale è stato lo spagnolo Marc Marquez a far parlare di sè, per le strabilianti prestazioni in condizioni fisiche non perfette, ci si aspetta la reazione degli avversari nel day-2, o quantomeno si spera che sia così. La Yamaha ha messo in mostra ottimi segnali. Sia Maverick Vinales che Valentino Rossi hanno dimostrato che la M1 è ...

MotoGP - Test Sepang 2019. Andrea Dovizioso : “Giornata positiva - c’è una buona base” : Soddisfazione in casa Ducati dopo la prima giornata di Test a Sepang, le Rosse hanno tratto delle indicazioni positive dalle prime otto ore di lavoro sul tracciato malese. Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso hanno concluso rispettivamente al quinto e all’ottavo posto, ottenendo un buon riscontro dalle proprie vetture in vista del debutto nel Mondiale MotoGP. Il vicecampione del Mondo traccia un bilancio sostanzialmente soddisfacente: ...

MotoGP - analisi Day-1 Test Sepang 2019 : Marquez riparte come aveva chiuso - Yamaha fiduciosa - Ducati sorniona - Suzuki sorprende - KTM arranca : Citando il grande ed indimenticato Enzo Tortora: “Dove eravamo rimasti”? La prima giornata dei Test di Sepang 2019 dedicati alla MotoGP sembra che abbia riportato le lancette dell’orologio al mese di novembre, con qualche novità e numerose conferme. I piloti hanno potuto fare la prima vera e propria conoscenza con le loro nuove moto in versione 2019 e hanno messo in cascina chilometri importanti. Davanti a tutti, ancora una ...

MotoGP 2019 - Honda. Marc Marquez : 'Fatico più del previsto con la spalla operata' : Anno nuovo, vecchie abitudini. Marc Marquez continua a essere l'Iron Man che abbiamo apprezzato nella stagione 2018. Nonostante qualche acciacco dovuto all'intervento alla spalla sinistra, lo spagnolo ...

MotoGP - Test Sepang 2019. Valentino Rossi : “Il feeling con la moto è buono - primo giorno positivo” : Valentino Rossi ha incominciato la stagione con il sesto posto ottenuto nella prima giornata di Test a Sepang, il Dottore si è fatto valere sul circuito malese sfoggiando anche il suo nuovo casco realizzato appositamente per l’evento. Il nove volte Campione del Mondo ha iniziato una nuova avventura con la Yamaha e punta a lottare per il titolo iridato, il sogno del decimo sigillo è sempre vivo e il centauro di Tavullia se la dovrà vedere ...

MotoGP - Test Sepang 2019. Marc Marquez : “Contento del tempo ma ho fatto fatica - il recupero è lungo” : Marc Marquez è ripartito da dove aveva lasciato: siglando il miglior tempo al termine della prima giornata dei Test di Sepang, prova d’apertura fondamentale in vista del Mondiale MotoGP che scatterà tra poco più di un mese. Il Campione del Mondo in carica ha primeggiato sul circuito malese nonostante non fosse al 100% della forma a causa dell’operazione alla spalla effettuata qualche settimane fa, il pilota della Honda ha poi ...

MotoGP - Test Sepang 2019 : risultati 6 febbraio. Svetta Marc Marquez - Valentino Rossi in crescita con la Yamaha : Le temperature sull’asfalto sono elevatissime e le condizioni estreme ma Marc Marquez è sempre il migliore. Hanno preso il via quest’oggi, in quel di Sepang (Malesia), i Test ufficiali riservati ai team di MotoGP che prenderanno parte al pRossimo Mondiale, il cui esordio è programmato a Losail (Qatar) il 10 marzo. Come dicevamo, l’iberico della Repsol Honda davanti a tutti. Una sorpresa non per le note qualità di guida del ...

