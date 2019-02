Moto Guzzi | avviata la produzione della V85 TT

Moto Guzzi V85 TT : l’enduro da turismo dal successo annunciato [FOTO] : Da ieri MOTO GUZZI V85 TT è ufficialmente entrata in produzione a Mandello del Lario segnando così il ritorno di MOTO GUZZI nel mondo dell’enduro da turismo Cresce l’attesa attorno a MOTO GUZZI V85 TT: oltre 8.000 appassionati da tutta Europa si sono già prenotati per poterla provare in anteprima nei test ride che inizieranno a fine febbraio, quando arriverà nei principali MOTOplex e concessionari MOTO GUZZI europei, in tempo per l’inizio ...