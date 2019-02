Mondiali di Sci | Dominik Paris pronto per la discesa libera | «Pista buona | attenzione al

Sci alpino - Combinata femminile Mondiali 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Domani, venerdì 8 febbraio, si assegnerà il terzo titolo iridato dello sci alpino: ad Are, in Svezia, sarà la volta della Combinata alpina femminile. La manche di discesa libera partirà alle ore 11.00 e quella di slalom speciale alle ore 16.15 e concorreranno per la medaglia d’oro 35 atlete. Saranno tre le azzurre al via: partiranno in discesa libera Nicol Delago con il 10, Federica Brignone con il 13, e Marta Bassino con il 17. Ricordiamo ...

Mondiali Sci 2019 – Paris e Innerhofer commentano la prima prova di discesa maschile di Are : Le sensazioni degli azzurri dopo la prima prova di discesa maschile ai Mondiali di sci di Are 2019 Dominik Paris e Christof Innerhofer si nascondono, quasi tutti gli altri big no. La prima prova di discesa maschile ai Mondiali di Are vede uno dei favoriti, Matthias Mayer, stabilire il miglior tempo (1’18″85), davanti al connazionale Hannes Reichelt e al norvegese Alexander Aamodt Kilde. Il migliore degli azzurri in prova è ...

Mondiali di sci - Shiffrin fugge in Norvegia e rinuncia al «Grande Slam» : Da Aare Per lei si era prospettato un «Grande Slam»: dopo aver vinto l'oro nel superG, un attacco anche ai titoli della combinata, del team event , la gara a squadre con la formula dello slalom ...

Mondiali Sci 2019 – Domani la combinata femminile : tre azzurre in gara ad Are : Mondiali, venerdì 8 febbraio c’è la combinata: in pista Bassino, Brignone e Delago, Nadia Fanchini farà solo la discesa come allenamento in vista di domenica Sono tre le azzurre che venerdì 8 febbraio parteciperanno alla combinata ai Mondiali di Are. Le atlete scelte per la terza gara della manifestazione, dopo il superG femminile e quello maschile, sono Marta Bassino, Federica Brignone e Nicol Delago: nella start list in realtà ci ...

Mondiali Sci 2019 – Ghedina incorona Goggia e Paris : “Dominik può fare il bis in discesa - da Sofia mi aspetto grandi cose” : Kristian Ghedina commenta le prestazioni dei due azzurri medagliati ai Mondiali di sci di Are 2019 e li incoraggia ad ottenere ancora buoni risultati nelle prossime gare “Sono contento per la sua medaglia d’oro. C’era da aspettarselo perché è arrivato ad Are al top della forma e in questo momento è il più forte, poteva perdere solo in condizioni di neve morbida. Ora può fare il bis in discesa dove mi aspetto competitivo ...

Mondiali Sci 2019 - venerdì si assegna combinata femminile : favorite e italiane al via : Ma non si possono escludere sorprese, anche perché l'unica combinata prevista in coppa del mondo prima della rassegna iridata non è stata disputata per maltempo , in Val-d'Isère lo scorso 14 dicembre,...

Sci alpino - Prima prova Discesa maschile Mondiali 2019 : Matthias Mayer è il più veloce su Reichelt e Kilde - gli italiani non forzano : Dopo la beffa di ieri in supergigante, quando è uscito di scena mentre era saldamente al comando, Matthias Mayer ha deciso di rifarsi in Discesa e ha iniziato nel migliore dei modi in vista della gara che assegnerà le medaglie nella giornata di sabato. L’austriaco, infatti, ha sfogato la sua rabbia sulla pista Olympia dove si stanno disputando i Mondiali di sci alpino 2019 di Are e ha chiuso la Prima prova (disputata su un tracciato che ha ...

Mondiali Sci 2019 – Terza prova di discesa femminile ad Are : Goggia non spinge - in testa l’austriaca Venier : Le azzurre sperimentano nella Terza prova di discesa ai Mondiali di Are: Goggia è la migliore, 15esima senza spingere. Il miglior tempo è dell’austriaca Venier Lo squadrone austriaco a caccia del riscatto. Nella Terza prova di discesa ai Mondiali di Are, Stephanie Venier fa segnare il miglior tempo chiudendo in 1’02″66, con 9 centesimi di vantaggio sulla svizzera Wendy Holdener e 19 sulle sue connazionali Ricarda Haaser e ...

Sci - Mondiali Are : prove di discesa donne - Goggia miglior azzurra : L'austriaca Stephanie Venier in 1.02.66 è stata la più veloce nella terza prova cronometrata della discesa mondiale di Aare. Seguono la svizzera Wendy Holdener in 1.02.75 e le altre austriache Tamara ...