Modena | fermato ex marito donna trovata carbonizzata in auto

Modena - donna trovata carbonizzata : fermato per omicidio l'ex marito - : Dopo essere stato a lungo interrogato in Questura, l'uomo è stato posto in stato di fermo in quanto indiziato di essere l'autore del delitto della ex moglie, il cui cadavere bruciato è stato rinvenuto ...

Modena - donna trovata carbonizzata : fermato per omicidio l’ex marito : Modena, donna trovata carbonizzata: fermato per omicidio l’ex marito Dopo essere stato a lungo interrogato in Questura, l’uomo è stato posto in stato di fermo in quanto indiziato di essere l’autore del delitto della ex moglie, il cui cadavere bruciato è stato rinvenuto ieri nella sua auto vicino all’inceneritore della città ...

Modena - donna carbonizzata : fermato l’ex marito. “Uccisa con quattro coltellate alla schiena” : L’hanno ritrovata le forze dell’ordine all’interno di un’auto in periferia a Modena, vicino all’inceneritore. Il corpo era carbonizzato. E da subito gli investigatori sospettavano si trattasse di omicidio. Per la morte di Ghizlan El Hadraoui, badante 37enne marocchina da anni residente in città, è stato fermato l’ex marito Khalil Laamane. L’uomo era stato portato in questura già ieri, dove è stato interrogato ...