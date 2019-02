Milano punta a garantire l’accesso al cibo sano e l’acqua potabile

Al via Milano Unica : riflettori puntati sulla sostenibilità : Milano, 5 feb., askanews, - E' la 'sostenibilità' il filo conduttore della 28eisma edizione Milano Unica, manifestazione punto di riferimento per il tessile e accessori dell'alto di gamma made in ...

Scialpinista di Milano morto travolto da una valanga sotto la punta Oilletta : Tragedia della montagna. Un uomo di 44 anni, residente nella provincia di Milano, ha perso la vita sotto una valanga.

Italia's Got Talent su TV8 e Sky Uno nella puntata di stasera sbarca a Milano : Le audizioni di Italia’s got Talent – il Talent show prodotto da Fremantle, in onda il 1° febbraio alle 21.15 su TV8 – arrivano a Milano. E, proprio alla conduttrice dello show del venerdì sera, Lodovica Comello è affidato il compito di aprire la puntata con una scintillante ed inedita performance dedicata al capoluogo milanese sulle note dell’intramontabile New...

Appuntamento con l’efficienza energetica : ritorna MCE in the citty a Milano dal 18 al 24 Marzo 2019 : MCE – MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT, la biennale leader mondiale nell’impiantistica civile e industriale, nella climatizzazione e nelle energie rinnovabili annuncia la seconda edizione di MCE IN THE CITY, l’evento dedicato al tema del comfort abitativo, alla riduzione dello spreco e al rispetto dell’ambiente, che si svolgerà dal 18 al 24 Marzo 2019 a Milano, nell’ambito della Settimana delle Energie Sostenibili, organizzata dal Comune di ...

LeasePlan punta sull'Italia. E Milano è "regina" del Pil : Per un paradosso il nostro Paese, negli ultimi dieci anni e più, in quasi tutti i rapporti più accreditati, finisce quasi sempre agli ultimi posti tra quelli ad economia avanzata e spesso dietro ad ...

La grande boxe sbarca a Milano : il secondo appuntamento della storica joint venture tra Matchroom Boxing Italy - Opi Since 82 e DAZN : La grande boxe sbarca a Milano con Matchroom Boxing Italy, Opi Since 82 e DAZN. Tre titoli in palio venerdì 8 marzo nella ricca serata di pugilato che verrà trasmessa in diretta dalla piattaforma di streaming Matchroom Boxing Italy, Opi Since 82 e DAZN sono lieti di annunciare il secondo appuntamento della loro storica joint venture di otto anni in Italia. Dopo il successo dell’evento inaugurale a Firenze lo scorso novembre, la grande ...

La grande boxe sbarca a Milano : appuntamento a marzo su DAZN : appuntamento venerdì 8 marzo su DAZN con l'assegnazione di tre titoli di pugilato a Milano L'articolo La grande boxe sbarca a Milano: appuntamento a marzo su DAZN è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

In giro per Milano spuntano tanti "baby-Salvini" : la nuova opera di Cristina Donati Meyer : "Ci piacerebbero dei politici che lavorano per risolvere i problemi del Paese e della povera gente, francamente di cosa...

Torna Strane Coppie - primo appuntamento giovedì 24 al Palazzo della Marina - date anche a Roma e Milano. : Fra gli spettacoli recenti vanno ricordati lo straordinario Scannasurice , di Enzo Moscato, regia di Carlo Cerciello, ancora in tournée, Fedra di Seneca, regia di Carlo Cerciello, Bordello di mare ...

Milano torna vintage. Appuntamento con East Market domenica 20 gennaio : domenica prossima 20 gennaio nuovo Appuntamento con East Market, il mercatino vintage milanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti

La Moda Uomo arriva a Milano - tutti gli appuntamenti da non perdere : Dopo una London Fashion Week Men’s che ha consolidato sempre più la sua reputazione di paradiso delle nuove tendenze, tra tanto sartoriale made in Britain e persino qualche Pokémon (vedere per credere: la sfilata di Bobby Abley) e un Pitti 95 che ha celebrato diversi temi interessanti tra cui sostenibilità, creatività koreana e abbigliamento personalizzabile (per gentile concessione di Y/Project), arriva il turno di ...

Mike James - Olimpia Milano - : Polizia mi ha fermato puntandomi pistola - : Il playmaker ha affermato su Twitter che gli agenti "hanno intimato" a lui e a suoi amici "di mostrargli i documenti" con le armi da fuoco in mano. Per il giocatore si tratta di un episodio a sfondo ...

Mike James (Olimpia Milano) : Polizia mi ha fermato puntandomi pistola : Mike James (Olimpia Milano): Polizia mi ha fermato puntandomi pistola Il playmaker ha affermato su Twitter che gli agenti "hanno intimato" a lui e a suoi amici "di mostrargli i documenti" con le armi da fuoco in mano. Per il giocatore si tratta di un episodio a sfondo razziale. La Questura replica: "Si ...

Basket - Mike James contro la polizia di Milano : 'Io fermato con la pistola puntata addosso' : Il playmaker dell'Ax Milano, Mike James, accusa la polizia di Milano di averlo fermato per un controllo puntandogli la pistola addosso e di averlo probabilmente fatto per il colore nero della sua ...