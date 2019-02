Milano Dal 25 febbraio riparte il corso di formazione per volontari

MODA. DAL 19 AL 25 FEBBRAIO - SEI GIORNI PER SCOPRIRE LO STILE E LE TENDENZE DELLA Milano FASHION WEEK : ... la Sala Cariatidi di Palazzo Reale sarà ancora una volta una delle location di MILANO Moda Donna insieme allo Spazio Cavallerizze, parte integrante del Museo Nazionale DELLA Scienza e DELLA ...

Douglas Costa - incidente stradale : come sta?/ Ultime notizie Juventus - tamponamento sulla Torino-Milano : incidente stradale Douglas Costa, scontro sulla Torino-Milano per il calciatore della Juventus: la dinamica è al vaglio della polizia stradale di Novara Est

Milano. Presso la Biblioteca Affori di Villa Litta il concerto Voci dal Mondo : Sabato 16 febbraio alle ore 16 Presso la Biblioteca Affori di Villa Litta (viale Affori, 21) con il concerto Voci

Maltempo - Milano imbiancata dalla neve. FOTO : Maltempo, Milano imbiancata dalla neve. FOTO La nuova perturbazione arrivata sull'Italia ha portato i fiocchi nel capoluogo e in tutta la Lombardia fin dalle prime ore dell'alba. Attivati i piani gelo di Fs, ritardi per alcuni treni. In città non si registrano particolari disagi per il traffico. GLI ...

Milano si è risvegliata con i tetti imbiancati dalla neve : Milano, 1 feb., askanews, - La neve caduta nella notte ha imbiancato i tetti della città, ma non si è accumulata a terra. Il traffico, tanto quello dei mezzi pubblici quanto dei privati, non ha dunque ...

Maltempo Lombardia : Milano imbiancata dalla neve [GALLERY] : 1/7 ...

Cosa fare a Milano dall'1 al 3 febbraio : tutti gli eventi : ... Olio Officina Festival a Palazzo delle Stelline, dedicato alla cultura dell'olio , venerdì e sabato, ; Titanic VR Experience al Museo della Scienza e della Tecnologia, per scoprire grazie alla ...

Visioni dal Mondo - Immagini dalla Realtà : a Milano 12/15 settembre : ... Immagini dalla Realtà si terrà a Milano dal 12 al 15 settembre i n due luoghi simbolo della cultura del capoluogo lombardo: il Teatro Litta e il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da ...

Pallavolo – Dall’inferno al paradiso : Milano abbatte Sora al tie break in rimonta : Sotto 2-0, la Revivre Axopower Milano non si disunisce e centra il sesto successo consecutivo in campionato Dall’inferno al paradiso: è il percorso della Revivre Axopower Milano nel posticipo della sesta giornata di ritorno del campionato di Superlega Credem Banca. Vittoria al tie break per i ragazzi di Andrea Giani che subiscono la veemente partenza di Sora, capace di portarsi avanti sul 2-0, ma riescono a trovare il bandolo della ...

Volley - SuperLega : 19^ giornata - Milano sconfigge Sora nel posticipo. Che rimonta dallo 0-2 - Abdel-Aziz e Clevenot show : Milano ha sconfitto Sora per 3-2 (21-25; 16-25; 25-15; 25-18; 15-12) nel posticipo della 19^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I meneghini si confermano così al quinto posto in classifica con quattro lunghezze di vantaggio su Verona mentre i laziali strappano un punto fondamentale in ottica salvezza, ora sono a +5 su Siena e il margine inizia a diventare davvero interessante. I ragazzi di Andrea Giani ...

Appuntamento con l’efficienza energetica : ritorna MCE in the citty a Milano Dal 18 al 24 Marzo 2019 : MCE – MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT, la biennale leader mondiale nell’impiantistica civile e industriale, nella climatizzazione e nelle energie rinnovabili annuncia la seconda edizione di MCE IN THE CITY, l’evento dedicato al tema del comfort abitativo, alla riduzione dello spreco e al rispetto dell’ambiente, che si svolgerà dal 18 al 24 Marzo 2019 a Milano, nell’ambito della Settimana delle Energie Sostenibili, organizzata dal Comune di ...

Milano. Mostra dedicata a Paolo Grassi a cento anni dalla nascita : Ha aperto i battenti a Palazzo Reale, la Mostra dedicata a Paolo Grassi (Milano, 30 ottobre 1919 – Londra, 14

Influenza : a Milano è boom di casi : ospedali affollati : “Con il picco dell’Influenza sono raddoppiati gli accessi ai Pronto soccorso e le chiamate ai numeri di emergenza”. A soffrire è in particolare Milano e l’area della Città metropolitana dove in questi giorni si registra un elevato numero di richieste di soccorso rilevate dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). La situazione odierna, fa il punto la Regione Lombardia, ha determinato l’affollamento delle ...

Influenza : a Milano è boom di sos e ospedali affollati : “Con il picco dell’Influenza sono raddoppiati gli accessi ai Pronto soccorso e le chiamate ai numeri di emergenza”. A soffrire è in particolare Milano e l’area della Città metropolitana dove in questi giorni si registra un elevato numero di richieste di soccorso rilevate dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). La situazione odierna, fa il punto la Regione Lombardia, ha determinato l’affollamento delle ...