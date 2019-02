Milan | Leonardo ha in pugno il primo acquisto estivo

Milano restaura il Museo della scienza e della tecnica dedicato a Leonardo da Vinci : Palazzo Marino ha disposto lavori di restauro, rinforzo e riqualificazione del Museo della scienza e della Tecnologia. Il Comune di

Milan-Higuain - la verità : dal gran rifiuto di Marassi alla rissa sfiorata con Leonardo : Nessuno aveva fatto caso a quella finestra lasciata aperta in estate. Sì, il diritto di riscatto di Higuain rimasto in sospeso, si è rivelato una trappola in cui sono inciampati tutti. Lui per primo, ...

La Vergine delle Rocce di Leonardo torna a Milano - ma è quella del suo allievo preferito : La Vergine delle Rocce del Borghetto di Francesco Melzi, allievo prediletto da Leonardo, sarà esposta per la prima volta al pubblico fino al 31 dicembre del 2019 nella Chiesa di San Michele del Dosso a Milano. Copia ad altissima qualità della celebre Sacra Conversazione leonardesca custodita al Louvre, il dipinto è considerato uno straordinario capolavoro.Continua a leggere

Conte a Milano smentisce intervento su ipotesi di fusione tra Fincantieri e Leonardo : «Oggi sono a Milano per testimoniare il fatto che il governo dopo la manovra è impegnato nella fase due, nel rilancio dei cantieri e nel rilancio dell'economia». Una giornata «dedicata interamente ...

Un polacco al Milan con il numero 19 - è stato Leonardo a 'consigliare' Piatek : Nel corso della presentazione di Piatek al Milan, è stata inevitabile una domanda sul numero di maglia. Leonardo ha risposto dicendo che il bomber polacco avrebbe voluto la numero 9, ma il direttore sportivo rossonero ha affermato che la 9 deve essere meritata, suggerendogli la numero 19. Dopo il mai dimenticato Pippo Inzaghi, infatti, il Milan non ha mai avuto fortuna con i numeri 9 che si sono alternati. Il primo a fallire è stato il ...

Milan - Leonardo punta sul ritorno di Deulofeu : Una vecchia conoscenza per regalare a Rino Gattuso l'esterno d'attacco che tanto desidera. Secondo 'TuttoSport', il Milan sarebbe al lavoro per un ritorno di Gerard Deulofeu , attaccante spagnolo che ...

Leonardo e Maldini in tackle su Higuain : "Al Milan solo chi ha voglia" : Nel giorno della presentazione di Piatek, che prenderà il posto di Gonzalo Higuain che ha deciso di andare in Premier League al Chelsea di Maurizio Sarri, hanno preso parola anche Ivan Gazidis, Leonardo e Paolo Maldini. Il direttore sportivo brasiliano è parso piccato quando gli è stato chiesto del Pipita: "Ha fatto la sua scelta, c'è poco da dire. Abbiamo bisogno di gente che ha voglia di essere coinvolta nel nostro progetto. Oggi comunque è il ...

Milan - Gazidis e Leonardo entusiasti di Piatek : “è esattamente il tipo di calciatore che volevamo” : I due dirigenti rossoneri hanno presentato insieme a Leonardo il nuovo acquisto del Milan, arrivato a titolo definitivo dal Genoa “Questo è un altro investimento a lungo termine del Milan, un giocatore di grande talento. Il nostro piano è molto chiaro: costruire una squadra di calcio a lungo termine. Sono felice di presentare Piatek, è un grande giorno per noi, questo è un altro investimento che rispetta il fair play ...

Milan - Piatek si presenta : le prime parole da rossonero ed i retroscena di Leonardo : Il Milan presenta l’attaccante Piatek, sostituto di Higuain che si è appena trasferito al Chelsea. Il primo a prendere la parola è stato l’ad Ivan Gazidis: “Vogliamo ricostruire una grande squadra, nel lungo periodo. Non guardiamo solo a giocatori giovani, ma dobbiamo tenere conto dei paletti della Uefa. Krzyzstof rappresenta il giocatore perfetto per noi. Sono felice di presentare oggi il nostro nuovo acquisto, Piatek. ...

Mostra Leonardo Da Vinci a Milano : date - orari e come arrivare : Mostra Leonardo Da Vinci a Milano: date, orari e come arrivare Fino al 17 Febbraio 2018 a Calusco d’Adda la Mostra “Leonardo Da Vinci 1519 – 2019, 500 anni di genio“. L’esposizione è stata organizzata dall’associazione “Club 33” di Rodengo Saiano, e ha aperto le porte al pubblico sabato 19 gennaio. La Mostra è ospitata all’ex Chiesa di San Fedele. L’ingresso è libero. ...