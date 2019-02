Migranti | per il naufragio del 18 gennao la Procura chiede l' archiviazione

Tensione al confine Francia-Italia : doganieri francesi sui treni italiani per trovare i Migranti : Politica Segui Cronaca Nera Segui Pubblica Amministrazione Segui Fabrizio Corona Segui Affari E Finanza Segui Annuncio L'uomo, ora in Francia, rischia una misura detentiva in dogana per "opposizione ...

Migranti - Consiglio d’Europa invia lettera all’Italia : “Preoccupazione per misure contro Ong e chiusura Cara Castelnuovo” : Dalla gestione delle Ong in mare al piano di chiusura del Cara di Castelnuovo di Porto. Il Consiglio d’Europa ha inviato una lettera al premier Giuseppe Conte dove si dice “profondamente preoccupato” per quanto sta facendo l’Italia in tema di migrazioni. La missiva, inviata lo scorso 31 gennaio ma resa nota solo oggi, porta la firma della commissaria per i diritti umani dell’organizzazione, Dunja Mijatovic. In ...

Migranti - le Asl pugliesi sfidano il Viminale : "App multilingue e mediatori per migliorare le cure" : L'accoglienza inizia dalla salute. Lo sanno bene le aziende sanitarie di Taranto, Brindisi e Lecce, che hanno messo a punto un progetto dedicato agli 'utenti stranieri': è tra i primi protocolli in Italia a stadardizzare le cure per Migranti

Migranti : assessore veneto - 'oltre 140 persone sottratte a schiavitù' (2) : (AdnKronos) - Nell’ultimo anno la rete veneta antitratta ha dedicato particolare attenzione anche al fenomeno dello sfruttamento lavorativo e del caporalato: ispezioni e interventi di monitoraggio condotti dalle diverse agenzie hanno consentito di incontrare 192 persone potenziali vittime di sfrutta

Migranti : assessore veneto - 'oltre 140 persone sottratte a schiavitù' : Venezia, 7 feb. (AdnKronos) - Alla vigilia della Giornata internazionale dedicata alle vittime della tratta e dello sfruttamento l’assessore regionale al sociale Manuela Lanzarin ha riunito il tavolo di lavoro sul network antitratta del veneto (progetto N.A.Ve) per fare il punto con i comuni capoluo

Parigi richiama il suo ambasciatore a Roma. Irritazione per il caso gilet gialli Tav - Migranti - deficit : otto mesi di scontri : Sale la tensione tra Parigi e Roma dopo le polemiche sul coinvolgimento del governo con i gilet gialli e sui controlli alle frontiere

Consiglio d'Europa preoccupato per la politica italiana sui Migranti : Sulla questione migranti e sulle conseguenze del decreto sicurezza, in una lettera a Conte, chiede di tutelare sempre i diritti umani e critica le modalità di chiusura dei centri di accoglienza

Tensione al confine francese : doganieri sui treni italiani per trovare i Migranti : Ancora una volta tensioni al confine tra Italia e Francia riguardo il tema migranti, qualche mese fa venne scoperto per la prima volta che la polizia francesce "scaricava" migranti sul suolo italiano. A quanto appena appreso dal Viminale gli agenti francesi continuano a sconfinare sul suolo italiano, in questo caso a bordo di treni italiani diretti in Francia per controllare se a bordo ci fossero dei clandestini. Ancora Tensione tra Roma e ...

Migranti : direttore Cara Mineo - 'creato zombie - impossibile rimpatrio 600mila persone' : Palermo, 7 feb. (AdnKronos) - (di Rossana Lo Castro) "Il problema dell'Italia non è l'immigrazione. Il problema è aver permesso che 600mila cittadini stranieri, a cui è stato negato lo status di rifugiato, restassero sul nostro territorio. Rimpatriarli? E' impossibile, non abbiamo la forza economica

La conduzione di Sanremo tra gaffe e perbenismo : dai Casamonica ai Migranti : Proprio ieri sera ha avuto inizio la 69esima edizione del Festival di Sanremo, che dal 1951 ospita cantanti conosciuti ed esordienti che rappresentino il meglio della musica italiana. Tra cantautori affermati e gruppi indie, la prima serata ha fatto il 49,5% di share, abbassando un po' i numeri rispetto allo scorso anno: ad abbassare il livello, forse, anche le due uscite infelici di Virginia Raffaele e Claudio Bisio. La gaffe di Virginia ...

Migranti e periferie - Buccini presenta “Ghetti” : “Pd ha sottovalutato fenomeno. Ma dl Sicurezza crea più irregolari” : Nella cornice della biblioteca Angelica di Roma, Goffredo Buccini, giornalista del Corriere della Sera, ha presentato il suo libro “Ghetti” – “L’Italia degli invisibili: la trincea della nuova guerra civile“, che si concentra sulla condizione delle periferie italiane. “Sul tema Sicurezza è vero che i numeri e le statistiche dicono che siamo più sicuri, ma se la gente percepisce che non è così, ...

Manifesti funebri per Migranti I buonisti ora usano la morte : "Leonardo Fappani, di anni 8, morto annegato. Addolorati nessuno ne danno il triste annuncio. I funerali si svolgeranno nel Mar Mediterraneo". Ma anche Clelia di 10 anni, Valentina di 24, Gianfranco di 18 e Daniele di 6. Chissà cosa devono aver pensato i residenti di San Paolo, piccolo paese della Bassa Bresciana, quando in un freddo lunedì mattina di febbraio come tanti si sono svegliati con decine di Manifesti mortuari affissi sulla bacheche ...

Migranti : Sea watch - 'Non partono dalla Libia perché ci sono onde alte due metri' : Palermo, 5 feb. (AdnKronos) - "Questo è il motivo per cui oggi non ci sono partenze dalla Libia: onde alte oltre due metri. Ci meritiamo, tutti, una discussione basata sulla verità". Così, su Twitter, la ong Sea watch. "Mentre la propaganda parla di 'no ong, no partenze', la Procura di Catania ricon