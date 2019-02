Al via lo sgombero del Cara di Mineo - trasferiti i primi 50 Migranti : Al via oggi lo sgombero del Cara di Mineo, in provincia di Catania. Dopo i trasferimenti dal Cara di Castelnuovo di Porto, alle porte di Roma, oggi il Viminale si avvia a svuotare la struttura del catanese che ospita più di mille migranti.Si inizia questa mattina con il trasferimento di 50 immigrati. Sono tutti uomini adulti e senza figli, ospiti ormai da anni della struttura. Di questi, 25 andranno a Trapani, 15 a Siracusa e 10 a Ragusa. ...

Cara Mineo - inizia la chiusura : domani via i primi 50 Migranti : Dopo Castelnuovo di Porto tocca a Mineo. La fase di smantellamento dei Cara, ossia dei centri d"accoglienza per richiedenti asilo, prosegue toccando la struttura siciliana realizzata all"interno degli ex alloggi dei soldati americani di Comiso e Sigonella.Il Cara di Mineo da anni è sotto l"occhio del ciclone, sia per motivi inerenti la sicurezza che per le varie inchieste giudiziarie sulla sua gestione susseguitesi da quando la struttura nel ...

Migranti - al via domani il trasferimento dal Cara di Mineo : Palermo, 6 feb., askanews, - Inizierà domani, giovedì 7 febbraio, il trasferimento dei Migranti ospitati all'interno del Cara di Mineo. I primi a lasciare la struttura in provincia di Catania sarà un ...

Migranti : Sea watch - al via lavori adeguamento su nave ferma a Catania : Palermo, 4 feb. (AdnKronos) - Sono iniziati questa mattina i lavori di adeguamento sulla nave Sea watch ormeggiata al porto di Catania e bloccata a causa del fermo amministrativo deciso dalla Guardia costiera. "Abbiamo fatto venire un'agenzia ispettiva internazionale che possa verificare quali sono

Migranti - all’Università di Firenze al via un nuovo master per formare esperti in accoglienza : “È il problema del futuro” : Un master universitario per accogliere i Migranti che arrivano o vivono già in Italia. L’idea è venuta all’Università di Firenze che ha aperto le iscrizioni per un master di primo livello dal titolo: “accoglienza ai Migranti: normative, politiche di integrazione sociale e aspetti economici, formativi e sanitari”. Non è l’unico in Italia: ne esistono di simili anche in altri atenei come Roma e Bologna, ma l’aspetto innovativo di quello fiorentino ...

Migranti - Salvini : via ai trasferimenti dal Cara di Mineo - Sky tg24 - : Il ministro ha spiegato che presto partiranno le prime 50 persone ed entro fine mese altri cento. Ha ribadito la volontà di chiudere entro fine 2019: "Orgoglioso del lavoro per dare servizi migliori ...

Migranti : Viminale - "Al via piano trasferimenti da Cara Mineo - chiusura entro l'anno" : "Al via il piano di redistribuzione degli immigrati presenti nel Cara di Mineo". E' quanto fanno sapere dal Viminale, confermando che "l'obiettivo è la chiusura della struttura entro l'anno". Si tratta di 1.186 richiedenti asilo, 15 titolari di protezione internazionale, 94 titolari di permesso umanitario e 8 richiedenti asilo per i quali è stata attivata la procedura Dublino. La redistribuzione prevede "l'inserimento nel ...

Castelnuovo - al via il piano di accoglienza : insulti a chi decide di aiutare i Migranti. Striscione di Casapound contro il sindaco : insulti e minacce alle famiglie che hanno deciso di accogliere i migranti sgomberati dal cara di Castelnuovo di Porto. Con tanto di Striscione di Casapound contro il primo cittadino. Tutto ciò mentre la Prefettura di Roma frena – ma non ferma – il piano di accoglienza diffusa immaginato dal sindaco Riccardo Travaglini. “Per noi è comunque un risultato, perché si tratta di una soluzione di accoglienza che prima non c’era”, spiega il primo ...

Il Pd sale sulla Sea Watch : al via la "staffetta democratica" sulla nave dei Migranti : Dopo Nicola Fratoianni, Stefania Prestigiacomo e Riccardo Magi , anche il Pd ha annunciato che salirà a bordo della Sea Watch , lanciando l'iniziativa della ' staffetta democratica ' a bordo della ...

Migranti - Delrio : al via staffetta - a bordo Seawatch fino a sbarco : Roma, 27 gen., askanews, - 'Salvini cinico e senza pietà cerca consenso sulla pelle delle persone. Domani presenteremo proposta per istituire una commissione d'inchiesta sulle stragi di Migranti nel ...

La Via Crucis del Papa a Panama : i Migranti sono Cristo di oggi : L'articolo La Via Crucis del Papa a Panama: i migranti sono Cristo di oggi proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

La Via Crucis di Francesco a Panama : «Assurdo identificare i Migranti come il male sociale» : ... indifferente, consuma il dramma della propria frivolezza», parla di «una società che ha perso la capacità di piangere e di commuoversi di fronte al dolore», elenca le troppe sofferenze del mondo e ...