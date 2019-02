Migranti | 20enne trovato morto assiderato sul confine Italia-Francia | il cadavere era

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Stava cercando di attraversare ilitalo-francese, ma non ce l’ha fatta. Un migrante di circa 20 anni è statonella notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 febbraio nelle Alte Alpi, vicino alla strada nazionale che collega Briançon all’. Ad affermarlo fonti citate dai media francesi.Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni il ragazzo è statoprivo di coscienza da un autotrasportatore, sepolto dalla neve ai margini della strada RN 94 che conduce a Montgenèvre. Trasportato d’urgenza in grave stato di ipotermia èall’ospedale di Briançon. La procura di Gap, piccolo comune francese, ha aperto un fascicolo per omicidio involontario. Secondo quanto scritto da LeDauphine.com, versione online del quotidiano francese dell’Alta Savoia, i sentieri e le stradine della zona erano inaccessibili a causa delle abbondanti nevicate dei giorni ...