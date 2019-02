Michele Riondino e Laura Chiatti presentano Un’Avventura a Sanremo | il film che celebra

Sanremo 2019 - Laura Chiatti ospite del Festival con Michele Riondino ma il cuore dell’attrice è tutto per Marco Bocci : “Non sarà un’avventura, non è un fuoco che col tempo può morire”. Hai voglia di saltare, ballare e cantare con Michele Riondino sia nel film Un’avventura (nelle sale italiane dal 14 febbraio), sia sul palco del Festival di Sanremo 2019 . Il cuore di Laura Chiatti è sigillato a doppia mandata nel rispettivo cuore dell’amato Marco Bocci . Da quando nel 2014 i due attori italiani si sono conosciuti è stata tutta un’escalation di convivenza, nozze, ...

Eva Nestori - compagna di Michele Riondino/ 'I segreti della nostra felicità? Non essere amici su Fb e...' : Chi è Eva Nestori , compagna di Michele Riondino e madre della figlia Frida? 'I segreti del nostro amore? Non essere amici su Facebook e...' .

Laura Chiatti e Michele Riondino : 'Un'Avventura' per San Valentino : ... vincitore del David di Donatello per il miglior esordio alla regia con La ragazza del mondo. La realizzazione si avvale della prestigiosa consulenza artistica di CET srl Centro Europeo di Toscolano ...

Sanremo 2019 - Michele Riondino ospite : Come già annunciato alcuni giorni fa su TvBlog, Michele Riondino sarà tra gli ospiti che saliranno sul palco del Teatro Ariston in occasione della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo, in onda su Rai1 dal 5 al 9 febbraio 2019. Michele Riondino, la carriera L'attore tarantino, come altri degli ospiti che interverranno alla kermesse sanremese, è legato a filo doppio al mondo della musica: amante della chitarra, cerca infatti di ...