Mercato NBA – Orlando Magic | possibile la partenza di Vucevic | interesse per Teodosic

Mercato NBA – Tutto tace in casa Nets : da definire le posizioni di Jared Dudley e DeMarre Carrol : Niente botti nell’ultima giornata di Mercato dei Nets: a Brooklyn si ascoltano proposte per Jared Dudley e DeMarre Carroll Mentre tante squadre si affannano per completare le ultime trattative prima della trade deadline, i Brooklyn Nets non sembrano avere grosse necessità di operare sul Mercato. La sesta posizione ad Est, frutto di un record stagionale di 29-27 ben al di sopra delle aspettative, permette alla dirigenza newyorkese di poter ...

Mercato NBA – Contatti Sixers-Magic : si discute la cessione di Markelle Fultz : Contatti fra Philadelphia 76ers e Orlando Magic: si tratta la possibile cessione di Markelle Fultz. I Sixers cercano asset per allungare la panchina Dopo l’arrivo di Tobias Harris, i Sixers guardano al futuro con il sorriso. L’ex Clippers si va ad unire ad un roster che comprende talenti del calibro di Embiid, Simmons, Butler e Redick formando un quintetto titolare davvero accattivante. Il sogno Finals NBA è sicuramente più realizzabile, ...

Mercato NBA – Mavericks - Doncic unico ‘superstite’! Altri due addii : tagliati Randolph e Mejri : Rivoluzione in casa Dallas Mavericks: Doncic unico superstite del quintetto titolare dopo le ultime trade. Intanto annunciati gli imminenti tagli di Zach Randolph e Salah Mejri I Dallas Mavericks hanno preso davvero sul serio gli ultimi giorni di Mercato. La franchigia texana, forte del ritrovato entusiasmo portato dal talento di Luka Doncic, ha deciso di accelerare il processo per diventare un top team, puntando in maniera aggressiva sul ...

Mercato NBA – Situazione Pacers - ’vendesi point guard’ : Collison e Joseph sul mercato : Gli Indiana Pacers hanno messo sul mercato due delle loro point guard, Darren Collison e Cory Joseph, nel tentativo di cederne almeno uno: per ora nessuna offerta degna di nota A poche ore dalla trade deadline, con scadenza alle 21:00 italiane, le franchigie NBA provano a dare l’accelerata finale alle ultime trattive di mercato in grado di cambiare il volto della propria squadra per affrontare al meglio il finale di stagione. Gli Indiana ...

Mercato NBA – Pelicans - non solo cessioni : tentativo per Jimmy Butler - i Sixers rispondo picche : Non solo trade in uscita, i New Orleans Pelicans impegnati anche sul fronte acquisti: tentativo per Jimmy Butler, ma i Sixers rifiutano I New Orleans Pelicans sono una delle franchigie più attive sul Mercato NBA. Il team della Louisiana sta trattando, a ranghi serrati, con Lakers e Celtics per la cessione di Anthony Davis, senza però perdere di vista il Mercato in entrata. Secondo quanto riporta The Ringer infatti, NOLA avrebbe provato ad ...

Mercato NBA – Celtics - posto il veto su Terry Rozier : il giocatore non si muove : I Boston Celtics hanno tolto Terry Rozier dal Mercato: il playmaker é troppo importante in caso di addio di Kyrie Irving in estate I Boston Celtics sono una delle franchigie più attive sul Mercato NBA pur non avendo necessità di pensare all’immediato. La franchigia del Massachusetts infatti valuta con attenzione la situazione legata alla prossima estate. I Celtics sono attivi sul fronte Anthony Davis ed avrebbero una ‘corsia ...

Mercato NBA – Cessione Anthony Davis - il giocatore interessato alla free agency 2020 : si ‘abbassano’ le offerte? : Anthony Davis si sarebbe detto interessato alla free agency del 2020, termine ideale per affidare il proprio futuro ad una franchigia: soluzione che rende insicura ogni maxi offerta da proporre ai Pelicans Come in un thriller ricco di colpi di scena, a poche ore dalla trade deadline, Anthony Davis ha voluto scombinare le carte in tavola mettendo in subbuglio la trattavi fra Lakers, Pelicans e Celtics in merito al suo futuro. Si rincorrono ...

Mercato NBA – Thunder interessati a Taurean Prince degli Hawks : Sixers e Blazers monitorano la situazione : I Thunder avrebbero espresso il loro interesse per Taurean Prince degli Hawks: il giocatore interessa anche a Sixers e Blazers Ad una manciata di ore dalla fine del Mercato degli scambi, le franchigie NBA studiano le ultime trattative per ottenere profili utili al raggiungimento degli obiettivi del finale di stagione. I Thunder, in quanto a roster e posizione di classifica, sembrano fra le franchigie poste nella situazione migliore e ...

Mercato NBA – Grizzlies - cessione Mike Conely : le offerte di Raptors - Jazz e Pistons : I Memphis Grizzlies hanno messo Mike Conley sul Mercato: a poche ore dalla trade deadline, le offerte di Raptors, Jazz e Pistons sembrano le più intriganti Manca poco meno di mezza giornata allo scoccare della trade deadline, il termine ultimo entro il quale le franchigie NBA devono sbrigarsi a concludere le ultime trattative in vista del finale di stagione. I Memphis Grizzlies hanno deciso di puntare al rebuilding della franchigia in ...

Mercato NBA – Grizzlies - cessione Marc Gasol : Hornets e Raptors alla finestra - ecco gli scenari possibili : I Memphis Grizzlies trattano la cessione di Marc Gasol: Charlotte Hornets e Toronto Raptors studiano la situazione del centro spagnolo Per la prima volta in carriera, Marc Gasol sembra essere destinato a lasciare i Memphis Grizzlies dopo 12 anni di militanza nella franchigia. Il centro spagnolo è finito al centro del Mercato a poche ore dalla trade deadline, come ‘pedina sacrificabile’ sull’altare del rebuilding. ...

Mercato NBA – Anthony Davis spiazza tutti : scarso interesse per i Celtics - è disposto a restare fuori tutta la stagione : I Lakers trovano un valido alleato nel braccio di ferro con i Pelicans nella trattativa per Anthony Davis: lo stesso giocatore azzera il suo interesse per i Celtics e si dice disposto a restare fuori tutta la stagione Nuovo capitolo, davvero interessante, nella trattativa fra Los Angeles Lakers e New Orleans Pelicans nell’affaire Anthony Davis. I giallo-viola, non sapendo più cosa poter offrire in più rispetto alle ultime proposte, ...

Mercato NBA – Cessione Harrison Barnes - il retroscena di Nowitzki : “lo sapeva - ma ha voluto giocare lo stesso!” : La Cessione di Harrison Barnes, avvenuta durante la partita dei Mavericks, ha stupito il mondo NBA: il giocatore però sapeva tutto, lo svela il compagno Dirk Nowitzki Nella notte NBA appena trascorsa, la Cessione di Harrison Barnes ha creato non poche polemiche. Il giocatore, in campo con i Dallas Mavericks, è stato inquadrato durante la gara e in sovrimpressione è passata la notizia della trade che lo aveva appena fatto diventare un ...

Mercato NBA – Il piano Celtics-Pelicans che taglia fuori i Lakers : Tatum - garanzie e tempi di chiusura : Boston Celtics e New Orleans Pelicans avrebbero una base d’accordo per Anthony Davis: la trade farebbe fuori i Lakers definitivamente Il tempo scorrere e mancano sempre meno ore alla scadenza della trade deadline, il termine ultimo per i quali possono essere completati gli scambi fra le franchigie NBA. A tenere banco, come del resto da diversi giorni a questa parte, è sempre la possibilità che Anthony Davis lasci i Pelicans. Le ...

Mercato NBA – Knicks - nessuno vuole Enes Kanter : prende piede l’ipotesi buyout : I New York Knicks non riescono ad ottenere niente di buono in cambio di Enes Kanter: il centro turco, in rotta con coach Fizdale, potrebbe accordarsi per il buyout Finito ai margini delle rotazioni da qualche partita, chiuso definitivamente dal neo arrivo del pariruolo DeAndre Jordan, Enes Kanter sembra aver fatto il suo tempo a New York. A poche ore dalla scadenza della trade deadline, i Knicks stanno cercando di piazzare il centro turco ...