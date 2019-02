Mercato NBA – Il piano Celtics-Pelicans che taglia fuori i Lakers | Tatum | garanzie e

Mercato NBA – Knicks - nessuno vuole Enes Kanter : prende piede l’ipotesi buyout : I New York Knicks non riescono ad ottenere niente di buono in cambio di Enes Kanter: il centro turco, in rotta con coach Fizdale, potrebbe accordarsi per il buyout Finito ai margini delle rotazioni da qualche partita, chiuso definitivamente dal neo arrivo del pariruolo DeAndre Jordan, Enes Kanter sembra aver fatto il suo tempo a New York. A poche ore dalla scadenza della trade deadline, i Knicks stanno cercando di piazzare il centro turco ...

Mercato NBA – Harrison Barnes scambiato mentre è in campo : lo sfogo di LeBron James è durissimo! [FOTO] : Harrison Barnes scopre di essere scambiato mentre è in campo con i Mavericks: lo sfogo social di LeBron James diventa virale Clamoroso quanto accaduto nella notte durante la sfida tra Dallas Mavericks e Charlotte Hornets. mentre era presente in campo, Harrison Barnes ha scoperto di essere stato scambiato con i Sacramento Kings. Il giocatore non ha giocato l’ultimo quarto di gara, venendo a sapere della notizia. Il ...

Mercato NBA – Scambio fra Heat e Suns : Tyler Johnson e Wayne Ellington a Phoenix - Ryan Anderson a Miami : Miami Heat e Phoenix Suns completano uno Scambio nella notte: Tyler Johnson e Wayne Ellington si trasferiscono in Arizona in cambio di Ryan Anderson A poche ore dallo stop alle trattative sancito dalla trade deadline, ore 21:00 italiane, Miami Heat e Phoenix Suns si sono accordate per rendere ufficiale una trade. Adrian Wojnarowski riporta dell’arrivo di Tyler Johson e Wayne Ellington a Phoenix, in cambio di Ryan Anderson che farà il ...

Mercato NBA – Pelicans protagonisti nel rush finale : arriva Markieff Morris - si tratta l’addio di Mirotic e Randle : I New Orleans Pelicans si confermano una delle squadre più attive sul Mercato NBA in vista della trade deadline: NOLA scambia Markieff Morris con gli Wizards e tratta le uscite di Mirotic e Randle I New Orleans Pelicans sono finiti al centro del Mercato NBA. La franchigia della Louisiana è una delle più attive a poche ore della trade deadline, ma mentre sul fronte Anthony Davis la situazione sembra protendere verso l’opzione estiva ...

Mercato NBA – Iman Shumpert agli Houston Rockets : trade a 3 con Cavs e Kings : trade a 3 squadre nella notte fra Rockets, Cavs e Kings: Shumpert si trasferisce a Houston insieme a Stauskas e Baldwin, Bucks e una scelta al secondo giro a Sacramento, a Cleveland vanno Knight e Chriss Manca sempre meno tempo allo scoccare della trade deadline, il termine ultimo entro il quale le franchigie NBA possono completare i propri scambi in vista del finale di stagione. Nella notte, gli Houston Rockets hanno piazzato un ...

Mercato NBA – Scambio tra Wizards e Bulls : Otto Porter a Chicago - Jabari Parker e Bobby Portis a Washington : Scambio nella notte fra Washington Wizards e Chicago Bulls: Otto Porter Jr. si trasferisce a Chicago in cambio di Jabari Parker, Bobby Portis e una scelta al Draft 2023 Il countdown per la trade deadline procede spedito e le franchigie NBA sono alla ricerca delle ultime trade che possano cambiare il volto dei propri roster fino a fine stagione. Nella notte italiana, Washington Wizards e Chicago Bulls hanno portato a termine una particolare ...

Mercato NBA – Clamoroso a Dallas - i Mavericks cedono Barnes mentre sta giocando contro Charlotte [VIDEO] : Durante l’incontro tra Dallas e Hornets, i Mavericks ufficializzano la trade con Sacramento: Barnes va ai Kings, in cambio dell’arrivo di Jackson e Zach Randolph Clamoroso quanto avvenuto a Dallas, durante il match tra i Mavericks e Charlotte. La franchigia del Texas infatti ha completato una trade con Sacramento, scambiando Harrison Barnes e ricevendo in cambio la coppia Justin Jackson e Zach Randolph. Una decisione ...

Mercato NBA – Milwaukee accoglie Stanley Johnson - ai Pistons si trasferisce Thon Maker : Trade definita tra Milwaukee e Detroit, con il trasferimento di Johnson ai Bucks in cambio di Thon Maker che passa ai Pistons Milwaukee si muove sul Mercato, coinvolgendo Detroit in una trade tutta da scoprire. I Bucks mettono le mani su Stanley Johnson, cedendo ai Pistons Thon Maker, separato in casa ormai da qualche settimana e riuscito a trovare una nuova sistemazione a poco più di 24 ore dalla fine del Mercato. Uno scambio che fa ...

Mercato NBA – Lakers - se salta Anthony Davis c’è il ‘piano B’ : interesse per Trevor Ariza e Jabari Parker : Los Angeles Lakers ad un bivio di Mercato: se salta Anthony Davis servono comunque innesti importanti. Si seguono Trevor Ariza e Jabari Parker Manca solo un giorno allo scadere della trade deadline e i Los Angeles Lakers non sembrano avere intenzione di accontentare i New Orleans Pelicans accettando l’incredibile controproposta per Anthony Davis. In casa Lakers comunque, è stata finalmente messa nero su bianco una cosa: il progetto ...

Mercato NBA – Difficile arrivare a Davis - i Lakers si consolano (per adesso) con Reggie Bullock : La franchigia di Los Angeles chiude la prima trade di questa sessione di Mercato, ingaggiando Bullock dai Detroit Pistons Il primo acquisto di questa sessione di Mercato per i Los Angeles Lakers arriva da Detroit, a pochissime ore dal gong finale. Si tratta di Reggie Bullock, giocatore da quattro anni in NBA che viaggia al momento con dodici punti di media in questa stagione. Non sarà un colpo ad effetto come potrebbe essere quello di ...

Mercato NBA – Colpo a sorpresa di Philadelphia - dai Clippers arriva Tobias Harris : i dettagli della maxi operazione : I Sixers si assicurano il numero 34 dei Clippers insieme a Marjanovic e Scott, compiono il percorso invece Chandler, Muscala e Shamet Prima il canestro per permettere ai Clippers di vincere contro Charlotte, poi il sì a Philadelphia per cominciare un nuovo capitolo della propria carriera. Tobias Harris lascia Los Angeles, trasferendosi ai Sixers insieme a Boban Marjanovic e Mike Scott. Un pacchetto niente male per i Sixers, che in cambio ...

