Mercato NBA – Anthony Davis resta ai Pelicans! Lakers | sfuma il ‘vantaggio’ | Celtics e

Mercato NBA - le ultimissime – Grizzlies - Conley resta - parte Mack! Tagliato Teodosic - scambio Kings-Blazers in corso : Mercato NBA alle ultime battute: Milos Teodosic Tagliato dai Clippers e King e Blazers alle prese con gli ultimi scambi Queste ultime battute di Mercato NBA stanno regalando grandi emozioni ai tifosi. Tante le trattative ancora in ballo quando da pochi minuti si è decretata la fine di questa sessione di scambi. Tra le altre da segnalare il dietrofront dei Grizzlies, che dopo lo scambio di Gasol, si tengono stretto Mike Conley. Per i ...

Mercato NBA – Markelle Fultz vola ad Orlando : già finita la ‘storia’ con Philadelphia : Markelle Fultz vola nelle ultime battute di Mercato da Philadelphia agli Orlando Magic Le ultime battute del Mercato NBA stanno regalando grandi colpi di scena ai tifosi. La permanenza di Markelle Fultz (prima scelta del Draft) a Philadelphia è stata davvero breve. I Sixers hanno detto addio infatti alla guardia tiratrice statunitense, che è volata agli Orlando Magic. La franchigia della Pennsylvania ha ottenuto in cambio Jonathon Simmons ...

Mercato NBA – Ultimi scambi ‘interni’ tra Lakers e Clippers : senza Zubac e Beasley i gialloviola pensano a Carmelo Anthony : Le due franchigie di Los Angeles si tendono la mano durante le ultime battute del Mercato NBA, Ultimi scambi tra Laker e Clippers Dopo essersi liberati di Avery Bradley (ceduto ai Grizzlies) e di Marcin Gortat, i Clippers pescano con una serie di scambi dalla rosa dei ‘cugini’ Lakers. Ivica Zubac e Michael Beasley passano infatti sull’altra sponda californiana, scambiandosi con Mike Muscala. I due partenti della squadra ...

Mercato NBA - Marc Gasol passa ai Toronto Raptors in cambio di Valanciunas : Dopo dodici anni insieme, finalmente è successo. I Memphis Grizzlies hanno ceduto la loro stella Marc Gasol , che da quando è arrivato in NBA non ha vestito nessun altra maglia se non quella della ...

Mercato NBA – Marcin Gortat ‘scaricato’ dai Clippers : per il polacco opzione Warriors : Mercato NBA in uscita molto attivo per i Clippers in queste ultime battute: tagliato Marcin Gortat Le ultime battute del Mercato NBA stanno regalando grandi colpi di scena ai tifosi. Dopo il trasferimento di Marc Gasol dai Grizzlies ai Toronto Raptors, si muovono anche i Clippers, che cedono prima Avery Bradley e poi si sbarazzano anche di Marcin Gortat. Il centro polacco può rappresentare una buona opzione per altre squadre della west ed ...

Mercato NBA – I Clippers cedono Avery Bradley ai Grizzlies : Avery Bradley, point guard dei Clippers, vola ai Memphis Grizzlies nelle ultime battute di questa sessione del Mercato NBA Le ultime battute del Mercato NBA stanno regalando grandi colpi di scena ai tifosi. Dopo il trasferimento di Marc Gasol dai Grizzlies ai Toronto Raptors, è ora per la franchigia di Memphis di rinforzarsi pescando dalla rosa dei Clippers. Avery Bradley, point guard della squadra di Los Angeles, dice addio al team ...

Mercato NBA - boom Toronto : preso Marc Gasol : Toronto Raptors, preso Marc Gasol in un rush finale di Mercato che sta regalando davvero colpi molto interessanti Il Mercato NBA si sta accendendo in queste ultime ore prima della trade . I Toronto Raptors si sono accaparrati il contratto di Marc Gasol, uno dei centri piu’ forti dell’intera lega. Lo spagnolo arrivera’ a dare una mano a Leonard nella caccia al titolo ad Est, conference nella quale anche Sixers e Bucks si ...

Mercato NBA - Kanter piace ai Celtics : ore caldissime : Enes Kanter potrebbe dare una grossa mano ai Boston Celtics, la franchigia sta facendo un pensierino sul centro dei Knicks Enes Kanter si appresta a vivere ore caldissime. La trade deadline volge al termine ed i Knicks stanno cercando di piazzare il centro attraverso uno scambio. Qualora cio’ non dovesse accadere, potrebbe farsi largo l’ipotesi di un buyout per il cestista turco che dunque sarebbe poi libero di accasarsi in ...

Mercato NBA - novità clamorose : Mirotic verso i Bucks : Mercato NBA, Mirotic potrebbe cambiare maglia in queste calde ore che precedono la trade deadline: i dettagli Le ultime ore di Mercato NBA sono davvero scoppiettanti. Secondo Espn infatti i Milwaukee Bucks sono in procinto di piazzare un colpo molto interessanti col fine di rafforzarsi nella corsa ad Est che si sta facendo molto agguerrita dopo i colpi dei Sixers. Lo spagnolo Mirotic e’ infatti in procinto di vestire la maglia dei ...

Mercato NBA - Philadelphia 76ers scatenati : arriva un altro colpo dopo Harris : Mercato NBA, Philadelphia 76ers alle prese con diverse trattative un queste ultime calde ore prima della trade deadline I Philadelphia 76ers non si fermano all’acquisto di Tobias Harris. La squadra guidata da Simmons ed Embiid ricevera’ dal Mercato un nuovo aiuto per raggiungere le tanto agognate finals NBA. Si tratta di James Ennis, ex scudiero di Harden a Houston, passato dunque in queste ultime ore di Mercato in forza ai ...

Mercato NBA - tra Lakers e Pelicans tutto tace : si profila un finale a sorpresa per Anthony Davis : Anthony Davis potrebbe animare le ultime ore di Mercato NBA, Lakers e Pelicans al momento sembrano fermi sulle proprie idee in merito alla trade Tra Lakers e Pelicans tutto sembra tacere a poche ore dalla chiusura del Mercato NBA. La trade deadline fissata per oggi sta infatti per arrivare e le due franchigie non sembrano essere in procinto di completare un clamoroso scambio che coinvolgerebbe Anthony Davis oltre che tanti giovani di belle ...

Mercato NBA – Pochi movimenti in casa Timberwolves : nessuna trade per i contrattoni di Teague e Dieng : Situazione di stallo in casa Timberwolves a poche ore dal termine della trade deadline: i contratti pesanti di Teague e Dieng bloccano il Mercato A poche ore dal termine della trade deadline in casa Timberwolves non si muove una foglia. Minnie, che in passato è stata protagonista nel Mercato con la travagliata cessione di Jimmy Butler, non sembra volersi/potersi muovere nell’ultimo giorno utile di trade, pima che alle 21:00 italiane di ...

Mercato NBA – Portland Trail Blazers alla ricerca di Nikola Mirotic : sul piatto Moe Harkless e una scelta : I Portland Trail Blazers vogliosi di puntellare il roster prima della scadenza della trade deadline: si punta Nikola Mirotic in uscita dai Pelicans Dopo aver acquisito Rodney Hood dai Cleveland Cavaliers, i Portland Trail Blazers sono alla ricerca di qualche altro giocatore per puntellare il roster in vista della chiusura delle trattative, prevista questa sera alle ore 21 italiane. Il profilo individuato sarebbe quello di Nikola Mirotic, ...

Mercato NBA – Cessione Anthony Davis : ecco come sarebbero le reali offerte di Lakers e Celtics : Il tempo stringe e i New Orleans Pelicans non hanno ancora preso una decisione sul futuro di Anthony Davis: si rincorrono i rumor legati alle reali proposte di Lakers e Celtics Mancano ormai meno di 4 ore allo scoccare della trade deadline, il termine ultimo entro il quale le franchigie NBA possono effettuare gli ultimi scambi in vista del finale di stagione. La trade che tiene tutti col fiato sospeso è quella che potrebbe portare Anthony ...