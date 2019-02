Matteo Salvini | il sondaggio della Lega | ' Da soli al 32 per cento | con Forza Italia al 25'

Matteo Salvini - mossa a sorpresa con Emmanuel Macron : "Pronto a incontrarlo - a queste 3 condizioni" : La Francia richiama l'ambasciatore a Roma, una rottura diplomatica senza precedenti con l'Italia. Rottura maturata dopo le innumerevoli polemiche delle ultime settimane: immigrazione, gilet gialli (galeotto fu l'incontro di Alessandro Di Battista con i leader della protesta), terroristi che riparano

Parla Elisa Isoardi - sibillina : 'Io - Matteo Salvini - l'amore - davvero? - finito Vi racconto tutta la verità' ESCLUSIVO : 'Io sono fondamentalmente integra, provengo da un mondo che ha radici molto solide e quando passo il tempo con i miei familiari rinasco. Riprendo forza. Vedo che la vita è altro, non è quella che ...

Sanremo 2019 - Claudio Baglioni e la risposta a Matteo Salvini : "Una guerra con lui?" : "Mai stata guerra con Salvini. Sono felice che ci sia anche uno spettatore così illustre per il Festival". Lo ha detto Claudio Baglioni in conferenza stampa a proposito del tweet "Evviva Sanremo" postato mercoledì sera a tarda ora dal vice premier e ministro dell’Interno. Nell’immagine - che sembra

Ignazio La Russa - la frase su Bettino Craxi con cui picchia durissimo contro Matteo Salvini : Il consueto, e appassionante, retroscena di Augusto Minzolini. Su Il Giornale, l'ex "direttorissimo", fa il punto sul governo e sulla sua tenuta. Parla di sondaggi, delle strategie della Lega e di Matteo Salvini. E su quest'ultimo raccoglie il tagliente parere di Ignazio La Russa, oggi in forza a Fr

Alessandra Ghisleri fa godere Matteo Salvini : "Di quanto sale ogni giorno nei sondaggi" : "Il caso Diciotti ha avvantaggiato la Lega. Matteo Salvini cresce quasi dell'1,5 per cento al giorno, nell'ultima rilevazione il Carroccio è vicino al 34 per cento". Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, rivela che secondo Euromedia research in merito alle indagini

Silvio Berlusconi - sfida finale a Matteo Salvini : "Vuoi suicidarti così?" : L'ultima sfida Silvio Berlusconi la lancia in un'intervista al Corriere della Sera. Si parla di alleanze e di governo, e il leader di Forza Italia manda messaggi chiarissimi a Matteo Salvini. Quando gli chiedono come sono i loro rapporti personali, il Cav spiega: "I rapporti personali sono buoni com

Matteo Salvini taglierà le scorte : alcune sono vecchie di 15 anni : La decisione farà certamente discuterà ma Matteo Salvini è irremovibile. “Ho sulla scrivania una revisione della modalità di gestione delle

Diciotti - Giuseppe Conte fa lo scudo umano per salvare il governo : trionfo di Matteo Salvini - crac M5s : Un tentativo "disperato" di salvare il governo, quello messo in atto dal premier Giuseppe Conte. Si parla di quanto scritto dal presidente del Consiglio nel documento di quattro pagine allegato alla memoria presentata dal vicepremier Matteo Salvini nella Giunta per l'Immunità del Senato, che dovrà d

Diciotti - Lucia Azzolina scarica Matteo Salvini in tv : "Chi lo deve giudicare" : Se ne lava le mani Lucia Azzolina. Ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, la grillina interviene sul caso Diciotti e di fatto scarica in diretta Matteo Salvini. "La Costituzione è chiarissima e parla di separazione dei poteri", spiega la deputata e portavoce del Movimento Cinque Stelle. "Poss

Sanremo 2019 - Matteo Salvini scende in campo : "Cocciante il migliore". Il sospetto : siluro a Baglioni? : Un endorsement nel cuore della notte. Matteo Salvini lascia alle spalle le polemiche e la risposta alle battute di Pio e Amedeo e si schiera. Lo fa ovviamente su Twitter, dove nel cuore della notte, mentre si esibisce Riccardo Cocciante, il ministro dell'Interno rompe gli indugi: "Dite quello che vo

'Sulla Diciotti non chiedo favori o aiutini a nessuno' - dice Matteo Salvini : Sulla vicenda Diciotti 'non chiedo favori o aiutini a nessuno, ognuno voterà secondo coscienza'. Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ai microfoni di Radio Anch'io. 'La politica deve decidere se ho agito nell'interesse del mio paese - ha detto il ministro - lascio che tutti leggano le carte, non chiedo favori o aiutini a nessuno, ognuno voterà secondo coscienza. Il ...