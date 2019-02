Matteo Renzi e Maria Elena Boschi - umiliazione estrema : "Chiamate loro". Pd allo sbando : via il simbolo : Per comprendere lo sbando Pd basta fare un viaggio in Abruzzo, dove il partito ha deciso di non schierare il suo simbolo per non danneggiare la corsa del candidato governatore del centrosinistra Giovanni Legnini. Leggi anche: "Sono felice di tornare". Matteo Renzi? Segnatevi questa data: quando ver

Matteo Renzi - crisi di nervi per il simbolo : Pd allo sbando - l'ultima crociata dell'ex premier : Il Congresso Pd prende fuoco, con Matteo Renzi e i suoi che sbroccano per... un simbolo. A scatenare la nuova polemica è la decisione del candidato Nicola Zingaretti di non utilizzare - appunto - il ...

Matteo Renzi : figli - moglie e padre - la carriera politica : Matteo Renzi: figli, moglie e padre, la carriera politica Chi è Matteo Renzi, famiglia e vita privata È stato il più giovane Premier della storia repubblicana italiana e con lui sembrava che la politica italiana fosse stata finalmente ossigenata da una ventata di novità. Il destino del suo partito ha però preso una piega differente e così si è conclusa la carriera del cosiddetto “ rottamatore”, alias Matteo Renzi di cui oggi esploriamo la ...

Matteo Renzi - il suicidio di un ex premier : "Sono felice di tornare..." - la data in cui verrà travolto : Nessuna scissione nel Pd, perché Matteo Renzi sceglie un'altra strada... Quella della libreria: Un'altra strada è infatti il titolo dell'ultima fatica editoriale dell'ex premier, che ormai da mesi si sta dedicando a progetti personali come quello del docufilm su Firenze andato in onda (con scarsissi

Matteo Renzi - il suicidio di un ex premier : 'Sono felice di tornare...' - la data in cui verrà travolto : Nessuna scissione nel Pd , perché Matteo Renzi sceglie un'altra strada... Quella della libreria: Un'altra strada è infatti il titolo dell'ultima fatica editoriale dell'ex premier, che ormai da mesi si ...

Sanremo 2019 - Matteo Renzi - la vergogna : usa la kermesse per fare propaganda politica : "Ok ora c’è Sanremo2019. Ma prima che inizi ultimo post sul Venezuela. Oggi ho ricevuto una telefonata del Presidente che ringrazia per il sostegno. La posizione del Governo ci sta screditando in tutto il mondo. L’Italia deve stare con la libertà, non con la dittatura". Matteo Renzi usa la kerme

Matteo Renzi torna in libreria con "Un'altra strada" : Si intitola "Un'altra strada. Idee per l'Italia di domani" il nuovo libro di Matteo Renzi, che su Twitter diffonde la foto della copertina, in uscita il prossimo 14 febbraio. "Vi piace? Sono felice di tornare a abbracciare tanti di voi nelle presentazioni" twitta l'ex presidente del Consiglio.Questa è la copertina del libro che uscirà il prossimo 14 febbraio. Vi piace? Sono felice di tornare a abbracciare tanti di voi nelle ...

Flavio Briatore su Matteo Salvini : 'Cosa penso di lui?'. La frase su Renzi - brividi per il leghista : Ancora una volta, senza giri di parole, Flavio Briatore fa il punto sulla situazione politica. Mister Billionaire è intervenuto ai microfoni di Radio Radio per dire la sua sui gialloverdi: ' Matteo Salvini lo conosco bene, ho un ottimo rapporto. Si sta dando molto da fare e forse è il ...

Matteo Renzi deride il ministro Danilo Toninelli : Matteo Renzi torna alla carica e deride il ministro Danilo Toninelli “Toninelli non è cattivo, ma proprio non ci arriva. Ieri l’ennesima gaffe sull’A22: ha detto che tornerà pubblica e non sa che è già pubblica. Ma oggi ha fatto peggio. L’Unione Europea ha detto che potrebbe toglierci i soldi della Tav. E Toninelli ha risposto all’UE: qui c’è un Governo sovrano che decide. Falso”. È l’attacco ...

Matteo Renzi - Martina vuole sfiduciare l'ex segretario del Pd : come si rende ridicolo : Il ruggito di Maurizio Martina spiazza la base democratica: 'È arrivato il momento di presentare una mozione di sfiducia al ministro Salvini, ha violato la legge nel fare il suo lavoro'. Roar. ...

Matteo Renzi : “Toninelli non è cattivo - ma non ci arriva. Sulla Tav decide il Parlamento” : Matteo Renzi contro il ministro Danilo Toninelli: "Toninelli non è cattivo, ma proprio non ci arriva. Ieri l'ennesima gaffe sull'A22: ha detto che tornerà pubblica e non sa che è già pubblica. Ma oggi ha fatto peggio. L'Unione Europea ha detto che potrebbe toglierci i soldi della Tav. E Toninelli ha risposto all'UE: qui c'è un Governo sovrano che decide. Falso".Continua a leggere

Matteo Renzi smascherato - a un passo dalla scissione Pd : la bomba politica sull'ex premier : Alle primarie del 3 marzo, come è noto, saranno in tre a contendersi la segreteria del Pd: Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti, con il primo dato come favorito. E Matteo Renzi? Già, che fa l'ex premier? Come è noto, ad ora sta defilato, forse per la prima volta nel corso della su

Matteo Renzi : “Governo sta mettendo in ginocchio l’Italia. Con me risultati positivi” : Durissima replica di Matteo Renzi alle accuse di Luigi Di Maio sulle responsabilità rispetto alla fase di recessione che sta colpendo l'Italia. Spiega l'ex Presidente del Consiglio: "I numeri ci dicono chiaramente chi è responsabile di questo sfacelo. La propaganda non può arrivare al punto da negare la realtà".Continua a leggere

Matteo Renzi sbertuccia Luigi Di Maio : 'Non chiedo che capisca - ma che almeno...'. Lo tratta come un fesso : Renzi, premier in carica dal 2014 al 2016, non ci sta e puntualizza con buona dose di propaganda i 'veri dati' sull'economia. GUARDA IL VIDEO - 'Finché al governo quelli...'. Serracchiani, ma sei ...