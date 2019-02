tg24.sky

: Un campione per #stavoltavoto:????? Massimiliano Rosolino! @rosolino_em 'Essere europei è come far parte di una fest… - Europarl_IT : Un campione per #stavoltavoto:????? Massimiliano Rosolino! @rosolino_em 'Essere europei è come far parte di una fest… - DanielaGitti : RT @SkyTG24: Massimiliano Rosolino visita Manuel Bortuzzo in ospedale. LA FOTO - Penelope19152 : RT @SkyTG24: Massimiliano Rosolino visita Manuel Bortuzzo in ospedale. LA FOTO -

(Di giovedì 7 febbraio 2019)in. LAL'ex campione di nuoto è arrivato al San Camillo di Roma, dove il 19enne ferito in una sparatoria è ricoverato in prognosi riservata. Il giovane non tornerà più a camminare.: "Da genitore faccio fatica a capire cosa si prova"Parole chiave: