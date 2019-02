Maria De Filippi salvata dal bodyguard | ecco cosa è successo mentre passeggia

Adrian - Maria De Filippi e il flop ascolti : 'Già un miracolo che...'. La 'letterina' a Pier Silvio Berlusconi : Anche Maria De Filippi avrebbe puntato tutto su Adrian , nonostante il drammatico flop degli ascolti. La regina di Mediaset e conduttrice di tre campioni dello share come Amici , Uomini e donne e C'è ...

C’è posta per te : chi è il super ospite di Maria De Filippi - mai visto finora in uno studio tv : Piaccia o no il genere, ‘C’è posta per te’ è un successo incredibile. Lo dicono i numeri, i dati di ascolto. La quarta puntata del programma di Maria De Filippi ha infatti raccolto davanti al piccolo schermo ben 5.735.000 spettatori pari a uno straordinario 29.1% di share battendo, ancora una volta, la concorrenza. ‘Ora o Mai più’, lo show in onda su Raiuno e condotto da Amadeus, si è fermato a 3.267.000 spettatori pari al 16.5% di share. Un ...

Maria De Filippi sul serale di U&D : 'Gemma consigliera - Giulia De Lellis curerà i look'' : Il settimanale "Oggi" ha dedicato la sua ultima copertina a Maria De Filippi, in vista dell'imminente ritorno in prima serata di Uomini e Donne (il debutto è previsto per venerdì 15 febbraio). La conduttrice ha svelato per la prima volta cosa faranno Gemma Galgani e Giulia De Lellis nel programma, ma si è anche sbilanciata sui dati di ascolto che si aspetta di ottenere contro Sanremo Young. La De Filippi svela: 'U&D al venerdì sera perché ...

Maria De Filippi 'critica' L'Isola dei Famosi. Il consiglio a Alessia Marcuzzi : ecco il motivo del flop : Maria De Filippi individua il problema che c'è alla base del flop dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi . Queen Mary ha quindi deciso di dare una serie di consigli alla produzione e ad Alessia ...

Maria De Filippi sfida Antonella Clerici : “Farei salti di gioia se…” : Maria De Filippi teme Antonella Clerici e Sanremo Young? La confessione Il 15 febbraio sarà una data importante per Canale5 e Rai1. Maria De Filippi proporrà infatti sull’ammiraglia Mediaset Uomini e Donne La scelta, mentre sulla prima rete partirà la seconda edizione di Sanremo Young. Il venerdì sera si prospetta infuocato. Da un lato si schiererà la regina di Canale5 che, anche se non sarà in video, punterà su un suo cavallo di ...

Maria De Filippi dice la sua : il conflitto di interessi a Sanremo e lo speciale Uomini e Donne : Maria De Filippi presenta lo speciale di Uomini e Donne: aspettative e speranze della conduttrice sulla prima serata Fremono i preparativi per lo speciale di Uomini e Donne. E di questo nuovo progetto, su Oggi, ne ha voluto parlare Maria De Filippi in persona. La prima scelta che vedremo, come ha confermato lei, sarà quella […] L'articolo Maria De Filippi dice la sua: il conflitto di interessi a Sanremo e lo speciale Uomini e Donne ...

Maria De Filippi difende 'Adrian' e 'L'Isola dei Famosi' ed esclude un ritorno a Sanremo : Intervistata dal settimanale "Oggi", Maria De Filippi ha espresso le proprie opinioni sui programmi che si stanno dando battaglia in questo ultimo periodo in televisione. In particolare, la Queen Mary ha parlato dei bassi ascolti di Adrian e dell'Isola dei Famosi, mentre ha escluso le voci di un suo approdo a Rai Uno. Maria De Filippi commenta il programma di Adriano Celentano Maria De Filippi è indubbiamente uno dei volti più amati in Italia. ...

Adrian - la clamorosa posizione di Maria De Filippi : "Per qualche punto in meno..." : Intervistata dal settimanale Oggi, Maria De Filippi ha parlato delle trasmissioni in onda al momento, a cominciare dal discusso Adrian, lo show di Canale 5 ideato e scritto da Adriano Celentano, che sta floppando negli ascolti. "Se fossi stata in Pier Silvio Berlusconi avrei fatto la stessa scelta",

Trono Over : Angela è convinta che Maria De Filippi abbia un pensiero negativo nei suoi confronti. Ecco cosa risponde Maria : Uomini e Donne oggi, Angela convinta che Maria De Filippi sia contro di lei: la conduttrice fa una rivelazione sul suo matrimonio A Uomini e Donne il pubblico sembra non voler ascoltare più Angela.... L'articolo Trono Over: Angela è convinta che Maria De Filippi abbia un pensiero negativo nei suoi confronti. Ecco cosa risponde Maria proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

U&D : Maria de Filippi svela di aver effettuato la separazione dei beni dopo le nozze : Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi la conduttrice Maria De Filippi ha deciso di stuzzicare la signora Angela, ormai continua protagonista di alcuni siparietti all'interno della trasmissione, rivelando un dettaglio importante del suo matrimonio con Maurizio Costanzo. La De Filippi ha infatti dichiarato di aver espressamente chiesto al marito di effettuare la separazione dei beni subito dopo le nozze. Il percorso di Angela ...

Maria De Filippi : "Sanremo? Non lo farò mai più" : In un"intervista rilasciata al settimanale Oggi, Maria De Filippi racconta del suo incontro avuto con la direttrice di Rai Uno ma anche del flop di Adrian: "Non avevamo nessun mistero di cui parlare. È stato un incontro cordiale, abbiamo preso un caffè e abbiamo discusso di un progetto di sensibilizzazione che riguarda la lotta alla violenza sulle donne. Non abbiamo sfiorato argomenti che riguardano la tv e i nostri rispettivi lavori".Poi ...