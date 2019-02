Marco Paolini al Teatro Verdi di Gorizia

ilfriuli

: #Gorizia, Marco Paolini diventa il calzolaio di #Ulisse - iMagazineTwit : #Gorizia, Marco Paolini diventa il calzolaio di #Ulisse - Silvia_Sanchini : Grande viaggio questa sera con l'Ulisse calzolaio di Marco Paolini! (#SanRemo2019 levate proprio) - news_ravenna : Marco Paolini è il calzolaio di Ulisse ne “Il tempo degli Dei” -

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Una coproduzione, fortemente voluta dal Piccolo che da tanti anni è 'casa teatrale' per gli spettacoli di. Ex guerriero ed eroe, ex aedo, Ulisse si è ridotto a calzolaio viandante, che da ...