Mara Venier all’Ariston | D’Urso la sfida con Domenica Vintage

Paolo Capponi : età e chi è il figlio di Mara Venier. La foto social : Paolo Capponi: età e chi è il figlio di Mara Venier. La foto social figlio Mara Venier, chi è Per la prima volta, Mara Venier mostra suo figlio sui social. Dalle immagini si capisce che Mara Venier si trovava ancora in Repubblica Domenicana al momento degli scatti. Lì ha passato le vacanze natalizie insieme a tutta la sua famiglia, compreso il figlio Paolo. Paolo Capponi: la prima volta sui social Mara Venier è molto seguita su Instagram – ...

Mara Venier ricorda le conduttrici di Sanremo - ma dimentica Simona Ventura : solo una svista? : A un paio di giorni dall’inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo, a Domenica In Mara Venier ha reso omaggio ai protagonisti passati della kermesse musicale tanto seguita facendo una carrellata delle immagini più iconiche e delle conduttrici che hanno calcato il palco dell’Ariston. Nonostante la lunga parentesi dedicata al Festival – che quest’anno compie ben 69 anni – la zia Mara ha dimenticato di citare e ricordare Simona Ventura ...

Domenica In - gaffe da Mara Venier su Mike Bongiorno : cognome storpiato : La puntata di ieri di Domenica In è stata davvero molto movimentata. Mara Venier e i suoi ospiti si sono resi protagonisti di una serie di scivoloni piuttosto divertenti ma, al contempo, anche decisamente criticati. Tra le gaffe più imbarazzanti c'è stata sicuramente quella su Mike Bongiorno. Mentre la conduttrice intervistava Patrizia Vernola, vedova di Mino Reitano, sullo schermo è apparsa una citazione che ha generato scalpore. Si trattava di ...

Domenica In - la terrificante gaffe su Mike Bongiorno : cosa appare alle spalle di Mara Venier : Che gaffe a Domenica In di Mara Venier. Un clamoroso scivolone nella puntata di Domenica 3 febbraio in onda su Rai 1. La Venier stava intervistando la vedova di Mino Reitano, Patrizia Vernola, quando all’improvviso, in calce a una frase dedicata al cantante da parte dell'intramontabile Mike Bongiorn

Domenica In - Mara Venier celebra le conduttrici di Sanremo e 'dimentica' Simona Ventura : Oscurata, dimenticata, snobbata. Mara Venier celebra Sanremo e si scorda di Simona Ventura, che il festival lo condusse nel 2004. Che tra le due non corra più buon sangue è risaputo, ma nessuno poteva immaginare che i rapporti tesi potessero portare addirittura ad una riscrittura totale della storia della manifestazione.E pensare che in sessantanove edizioni le conduttrici si sono contate sulle dita di una mano: Loretta Goggi nel 1986, ...

Domenica Live non va in onda la settimana prossima : Mara Venier non c’entra : Perché Domenica Live non va in onda Domenica 10 febbraio 2019 Molto probabilmente Domenica Live non andrà in onda la prossima settimana, Domenica 10 febbraio 2019. In molti hanno ipotizzato la volontà di scappare allo scontro con la Domenica In di Mara Venier, che quel giorno si allungherà fino alle 18.45 per lo speciale post […] L'articolo Domenica Live non va in onda la settimana prossima: Mara Venier non c’entra proviene da Gossip ...

Mara Venier non trattiene la commozione : la moglie di Reitano in lacrime : Mara Venier a Domenica In commossa: la moglie di Mino Reitano ricorda il cantautore in lacrime Mara Venier a Domenica In non può trattenere la commozione durante la struggente intervista alla moglie di Mino Reitano, Patrizia. La donna, in studio, non riesce a non piangere, ricordando il noto cantautore. Sono passati dieci anni dalla sua […] L'articolo Mara Venier non trattiene la commozione: la moglie di Reitano in lacrime proviene da ...

Enrico Montesano a Domenica In con Mara Venier - l'aneddoto hot : «Ricordi quando ti toccavo...?» : Dal teatro al cinema, passando per la televisione: Enrico Montesano può vantare una lunga e ricchissima carriera. L'attore romano, ospite di Mara Venier a Domenica In , ha esordito ringraziando la ...

Mara Venier parla delle donne di Sanremo ma dimentica Simona Ventura : polemica in rete : Scoppia la polemica sulla nuova puntata di Domenica In trasmessa questo pomeriggio su Raiuno con Mara Venier. La conduttrice veneta, a pochi giorni dall'inizio del Festival di Sanremo, ha dedicato ampio spazio alla kermesse musicale, proponendo al pubblico del suo programma un lungo talk show dove si è parlato anche delle donne che hanno avuto modo di condurre in solitaria il Festival di Sanremo. Il pubblico social, però, ha notato che tra le ...

Domenica In/ Anticipazioni e Sanremo 2019 - news : Mara Venier - "Io rassicurante? Qualcuno mi ha criticata' : Mara Venier incontra Enrico Montesano a Domenica In e ne approfitta per togliersi un sassolino dalla scarpa. Eccole sue parole...