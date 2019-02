Manuel | uno dei fermati | Chiederò scusa |Contestata anche la premeditazione

Manuel Bortuzzo - uno degli arrestati rapinava un bar ad Acilia nel 2012 : Uno dei primi colpi di Daniel Bazzano, il 26enne arrestato per aver preso parte all'agguato dell'Axa, sabato notte in cui è stato raggiunto da un proiettile il nuotatore 19enne Manuel...

Ferito in un agguato a Roma per uno scambio di persona Manuel resterà paralizzato : «Questo purtroppo vuol dire che, con le attuali conoscenze della scienza neurologica, al momento consideriamo che non possa esserci una ripresa funzionale del movimento delle gambe. Appena i colleghi ...

Agguato a Manuel Bortuzzo probabilmente per uno scambio di persona : Prende corpo l'ipotesi dello scambio di persona che avrebbe portato al ferimento di Manuel Bortuzzo, la giovane promessa del nuoto azzurro colpito da un proiettile in piazza Eschilo nel quartiere dell'Axa fra Roma e Ostia. Manuel era a 200 metri dall'O'Connel Irish Pub, fermo davanti a un distributore di sigarette. Lo riferisce al Corriere la fidanzata che era con lui quella sera. "Ci eravamo fermati per comprare le sigarette al distributore ...

Far West a Roma : Manuel - 19 anni - in fin di vita : gli spari da uno scooter | Due delicate operazioni - forse scambio di persona : Secondo quanto ricostruito finora il ragazzo era in compagnia di un amico quando è stato raggiunto da un colpo di pistola in una piazza del quartiere Axa di Roma. Sono aperte tutte le ipotesi, anche quella dello scambio di persona.

Nuoto : Manuel Bortuzzo ferito gravemente a Roma da uno sparo. Non si esclude lo scambio di persona : Una notizia davvero agghiacciante quella che arriva da Roma e riguarda il Nuoto azzurro. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Manuel Bortuzzo, nuotatore 19enne e tra i prospetti più interessanti del panorama natatorio nostrano e aggregato alla squadra di Stefano Morini (compagno di allenamenti quindi di Gregorio Paltrinieri e di Gabriele Detti), è stato ferito da uno sparo che potrebbe essere partito da una moto o da un’auto quando si ...

