Manuel Bortuzzo | padre | fidanzata e storia | chi è il nuotatore ferito

Manuel Bortuzzo - il papà del nuotatore : 'Ha riconosciuto chi gli ha sparato' : Ai due fermati per il ferimento del giovane nuotatore Manuel Bortuzzo , è contestata dai pm il tentato omicidio aggravato dalla premeditazione dai motivi abietti. È quanto ricostruisce l'Ansa, ...

Manuel Bortuzzo ironico con Magnini e Detti : “quando torno vi faccio un culo così!” : Manuel Bortuzzo si è mostrato ancora una volta ironico e forte, in un momento della sua vita e della sua carriera non certo semplice “Quando torno vi faccio un culo così!” E’ quanto avrebbe detto Manuel Bortuzzo ad alcuni colleghi illustri, i nuotatori Magnini, Detti e company. Questo quanto riportato dalla collega di Skysport Lia Capizzi, che svela lo stato d’animo di Bortuzzo, ancora una volta dimostratosi forte ed ...

Manuel Bortuzzo - spunta il video che mostra il momento dello sparo : Dopo la confessione avvenuta nella giornata di ieri, dalla mattinata odierna sul web sta circolando il video ripreso da alcune telecamere di sorveglianza che inchioderebbe i due ragazzi, accusati di tentato omicidio dopo aver sparato contro Manuel Bortuzzo. Nel video in questione sono ben visibili Manuel e la fidanzata che indossa una felpa con cappuccio, intenti ad acquistare le sigarette in un distributore automatico. All'interno del video è ...

Manuel Bortuzzo : tentato omcidio con premeditazione : 'Questo purtroppo vuol dire che, con le attuali conoscenze della scienza neurologica, al momento consideriamo che non possa esserci una ripresa funzionale del movimento delle gambe. Appena i colleghi ...

Acilia : si consegnano i due ragazzi che hanno ferito irreversibilmente Manuel Bortuzzo : La polizia di Roma ha fermato due giovani per il tentato omicidio di Manuel Bortuzzo. I due corrispondono ai nomi di Lorenzo Marinelli, 24 anni, e Daniel Bozzano 25. i due uomini si sono costituiti nella giornata di ieri e sono ora accusati di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione per futili motivi e per porto d’armi abusivo. Infatti, proprio ieri era stata trovata la pistola, una calibro 38 che, essendo un’arma piccola, viene spesso ...

Manuel Bortuzzo - i due fermati in isolamento : 'Chiediamo scusa' : Roma, 7 feb., askanews, - Sono stati portati nel carcere di Regina Coeli, in isolamento ed in attesa dell'interrogatorio di convalida del fermo, Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, i due ragazzi di 24 ...

Manuel Bortuzzo - uno degli arrestati rapinava un bar ad Acilia nel 2012 : Uno dei primi colpi di Daniel Bazzano, il 26enne arrestato per aver preso parte all'agguato dell'Axa, sabato notte in cui è stato raggiunto da un proiettile il nuotatore 19enne Manuel...

Manuel Bortuzzo - come sta e a che punto è la ricerca sulla lesione al midollo : I medici hanno lasciato capire che il giovane non tornerà a camminare, ma gli studi stanno facendo importanti passi avanti

Manuel Bortuzzo - lo sparo e lui cade a terra : un video (che non pubblichiamo) riprende il momento dell'agguato : Le immagini della telecamera della tabaccheria di Roma che mostrano il ferimento del 19enne, che era al distributore automatico con la sua ragazza. Immagini forti che Repubblica ha scelto di non mostrare per non aggiungere altro dolore al dramma che stanno vivendo il ragazzo e...

Manuel Bortuzzo - il video choc della sparatoria dalle telecamere di sicurezza : Manuel Bortuzzo in piedi insieme alla fidanzata Martina davanti al distributore di sigarette. Si girano come chiamati da qualcuno che passa in strada a bordo di un motorino. Pochi istanti dopo, Manuel Bortuzzo viene raggiunto da uno dei tre proiettili che vengono esplosi e cade a terra. Pochi secondi e il dramma di Manuel si completa. Il video, pubblicato da Il tempo, sta facendo il giro delle rete e indigna ancora di più. Nelle ore scorse il ...

Roma - si sono costituiti i due che hanno sparato a Manuel Bortuzzo : 'E' stato un errore' : "Abbiamo sparato a Manuel Bortuzzo per errore": lo 'sbaglio', però, si riferisce al bersaglio errato, non all'aver esploso tre colpi con l'intenzione di uccidere. Ieri, poco dopo le 15, si sono presentati in Questura a Roma, Lorenzo Marinelli, 24 anni, e Daniel Bazzano, 25, amici per la pelle, entrambi con precedenti per spaccio e rapina. sono loro i responsabili di uno dei casi di cronaca nera avvenuto nella Capitale più assurdi e violenti che ...