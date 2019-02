Manuel Bortuzzo | le terribili immagini dell’agguato | il VIDEO shock del momento dello

Manuel Bortuzzo - il video choc della sparatoria dalle telecamere di sicurezza : Manuel Bortuzzo in piedi insieme alla fidanzata Martina davanti al distributore di sigarette. Si girano come chiamati da qualcuno che passa in strada a bordo di un motorino. Pochi istanti dopo, Manuel Bortuzzo viene raggiunto da uno dei tre proiettili che vengono esplosi e cade a terra. Pochi secondi e il dramma di Manuel si completa. Il video, pubblicato da Il tempo, sta facendo il giro delle rete e indigna ancora di più. Nelle ore scorse il ...

Manuel Bortuzzo ricorda tutto : 'Mamma - devi essere forte. Ora l'allenamento più duro' : Non importa dove sarà, siamo pronti ad andare anche in capo al mondo e nessuno sta perdendo la speranza di potergli donare un'altra occasione'.

Franco Bortuzzo a "Chi l'ha visto?" : la lezione di vita del papà di Manuel : Ospite di Federica Sciarelli a "Chi l'ha visto?" su RaiTre, il padre di Manuel Bortuzzo - il nuotatore di 19 anni ferito...

Manuel Bortuzzo - uno dei fermati : “Giusto che abbia giustizia. Scriveremo lettera alla famiglia per chiedere scusa” : “Io mi sono costituito e vado in carcere perchè è giusto che Manuel abbia giustizia“. È quello che ha fatto mettere a verbale Lorenzo Marinelli, il 24enne che ieri ha confessato di aver ferito Manuel Bortuzzo. Nella serata di ieri il giovane di Acilia è entrato negli uffici della questura di Roma e si è costituito insieme a Daniel Bazzano, di un anno più anziano: sono loro due che hanno sparato al nuotatore raggiunto da un colpo di ...

