corriere

: «Mancano 460 mila euro»: il Pd in rosso dà l’ultimatum ai parlamentari morosi - PoliticaAdesso : «Mancano 460 mila euro»: il Pd in rosso dà l’ultimatum ai parlamentari morosi - thenightcome : REGA HO APPENA SCOPERTO CHE ENTRO DOMANI DEVO PAGARE 460€ DI TASSE E MI MANCANO ALTRE DUE BOLLETTINI DA PAGARE MA SCUSATE VI SEMBRO BRIATORE -

(Di giovedì 7 febbraio 2019) C on le casse in profondo, le spese coperte a fatica per organizzare le primarie e un ginterrogativo su come finanziare la campagna per le imminenti elezionipee. La vita del Pd, in ...