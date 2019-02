huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Macron 'à la guerre' contro i populisti: il presidente richiama l'ambasciatore in Italia per consultazioni https://t.co… - EugenioCardi : RT @HuffPostItalia: Macron 'à la guerre' contro i populisti: il presidente richiama l'ambasciatore in Italia per consultazioni https://t.co… - ladyrosmarino : RT @HuffPostItalia: Macron 'à la guerre' contro i populisti: il presidente richiama l'ambasciatore in Italia per consultazioni https://t.co… -

(Di giovedì 7 febbraio 2019) L'ultima volta è successo 79 anni fa. Era il 7 giugno 1940: il Regno d'aprì le ostilitàla Francia, già invasa dai tedeschi. Il ministro degli Esteri Galeazzo Ciano convocò l'allorafrancese André François-Poncet a Palazzo Chigi per consegnargli la dichiarazione di guerra. Dopodiché l'fece ritorno a Parigi e la storia fece il suo corso. Oggi è la Francia di Emmanuelre in patria l'inChristian Masset per "consultazioni". Non è una dichiarazione di guerra, naturalmente, ma certo è una dichiarazione di 'guerra elettorale' in vista delle europee di maggio: senza freni e senza esclusione di colpi anche a costo di sgualcire le relazioni diplomatiche tra gli Stati dell'Ue. Con quali esiti, nessuno lo sa: si gioca col fuoco, in nome del ...