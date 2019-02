L' uomo di Trump per la Banca mondiale

Trump chiede e non concede. L’ uomo al comando è sempre più solo : Un appello al dialogo e all’unità nazionale, nel senso che gli altri devono soprattutto stare a sentire e fare quel che dice lui. Parla a lungo, quasi un’ora e mezza, Donald Trump , nel discorso sullo stato dell’Unione rinviato di una settimana “causa shutdown“, perché la serrata dei dipendenti federali non garantiva all’evento adeguata sicurezza. Dietro di lui, alla presidenza del Congresso in plenaria, accanto al vice-presidente ...

L’ uomo di Trump a Berlino : Il nuovo ambasciatore americano in Germania ha metodi sopra le righe e poco diplomatici, come il suo capo: con la differenza che i suoi stanno portando dei risultati

L'uomo che sussurra a Trump : Con quell'attacco chimico, disse, è come se Assad avesse detto un grosso fuck you a tutto il mondo. E tu gli hai risposto con un fuck you molto più grosso. "Quel cazzo moscio di Obama non l'avrebbe ...