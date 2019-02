ilnapolista

: Gol in trasferta, la #Uefa pensa alla revisione della regola: non varranno più doppio? A settembre gli allenatori n… - Sport_Mediaset : Gol in trasferta, la #Uefa pensa alla revisione della regola: non varranno più doppio? A settembre gli allenatori n… - SSCNapoliNews : L’Uefa pensa all’addio ai gol in trasferta che valgono doppio - napolista : L’Uefa pensa all’addio ai gol in trasferta che valgono doppio Nata nel 1965, nel tentativo di livellare mondi diver… -

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Per Boniek una ingiustizia Gol incheaddio. Ne sta parlando l’Uefa, lo hanno chiesto gli allenatori europei, tra i quali Ancelotti e Benitez nel corso dell’ultimo incontro loro dedicato proprio dall’organizzazione presieduta da Ceferin. La regola è nata nel 1965 e solo nel 2014 si è iniziato seriamente a parlare di cancellarla. Aveva senso quando ogni nazione giocava con palloni diversi, quando i campi avevano dimensioni variabili, quando non si sapeva nulla nel posto dove si andava a giocare. Parliamo di un’altra era. Oggi, dice il presidente della federcalcio polacca Zbigniew Boniek a La Stampa «è una ingiustizia».Tentativo di livellare mondi diversi Negli anni Sessanta si cercava in questo modo di livellare mondi diversi. «Ora che il calcio è globale si parte da una lingua comune e da stadi che non possono essere una sorpresa, da palloni ...