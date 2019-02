Lucky Blue Smith è il volto della collezione KITH x Versace

gqitalia

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Seguendo la sportswear vibe che ha conquistato ormai gran parte dei brand di lusso,ha svelato tramite i suoi canali social una specialerealizzata in collaborazione condi Ronnie Fieg. Una capsule per uomo e donna, incarnata per la parte femminile dalla sensuale Bella Hadid, una delle modelle del momento nonché grande amante del mix tra stile sportivo e glamour.Bella Hadid perIlcampagna per la linea maschile è invece, uno dei modelli più influentiscena internazionale, paragonato più di una volta ai giovani River Phoenix e Brad Pitt. Il giovane ha iniziato a farsi conoscere grazie alla campagna Autunno/Inverno 2015 di Tom Ford a soli 16 anni, per poi sfilare per DSquared2, Jeremy Scott, Balmain e, tra gli altri, anche. Con ben di 3,2 milioni di follower su Instagram e un grande seguito ...