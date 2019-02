Lipari | pescatore cade in mare | salvato dalla Guardia Costiera

meteoweb.eu

: Un pescatore cade in mare a #Lipari, salvato dalla Guardia Costiera - GDS_it : Un pescatore cade in mare a #Lipari, salvato dalla Guardia Costiera - notiziarioeolie : Lipari, pescatore finisce in mare ad Acquacalda soccorso dalla guardia costiera VIDEO - bartolinoleone : Lipari, pescatore finisce in mare ad Acquacalda soccorso dalla guardia costiera -

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Unè caduto insua barca, al largo di Acquacalda, borgo marinaro di: il 65enne è stato tratto in salvo. A dare l’allarme alcune persone checosta hanno udito le richieste di aiuto: dopo pochi minuti sul posto è giunta una motovedetta, che ha intercettato e recuperato l’uomo, in lieve stato di ipotermia. L’unità è poi giunta nel porto di Sottomonastero: da qui ilè stato trasferito con un’ambulanza del 118 in ospedale. Le sue condizioni di salute sono in netto miglioramento.L'articoloinMeteo Web.