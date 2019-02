L’influenza al suo picco | quasi 5 milioni gli italiani a letto

romadailynews

: @PBerizzi @Manubonc Avrei voluto essere domani alla presentazione del suo libro presso Chiamamilano ma ci si è mess… - DanielaBersagli : @PBerizzi @Manubonc Avrei voluto essere domani alla presentazione del suo libro presso Chiamamilano ma ci si è mess… - paolaoohpaola : @etadaniel @linda_aschieri L'ha pubblicato nel privato ma andrà a sedersi di fronte al suo paziente con la stessa i… -

(Di giovedì 7 febbraio 2019)al suogli. 52 decessi dall’inizio dell’epidemia.I dati del Sistema nazionale di sorveglianza InfluNet evidenziano cheha colpito tutte le Regioni italiane, anche se in modo particolare quelle del Centro e Sud.Nello specifico, dall’inizio della sorveglianza sono stati stimati 4.780.000 casi di sindrome influenzale in tutto il Paese e confermati 282 casi gravi di influenza (tra cui 52 decessi), di questi l’80% e l’85%, dei decessi per influenza, presentano almeno una patologia cronica preesistente.Dopo due stagioni in cui si è assistito a un anticipo delepidemico di circa quattro settimane, nel 2018-19 l’andamento dell’epidemia è tornato alla tempistica usuale (come nella maggior parte delle stagioni influenzali), con untra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio.Nella quinta settimana del 2019 ...