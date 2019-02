L' ex presidente del Brasile Lula | nuova condanna a 12 anni

Altre due donne hanno accusato di molestie sessuali l’ex presidente del Costa Rica - Oscar Árias : Altre due donne hanno accusato di molestie sessuali Oscar Árias, ex presidente del Costa Rica e vincitore nel 1987 del Nobel per la pace, dopo che alcuni giorni fa una donna aveva detto che l’aveva molestata nel 2014. Le nuove accuse

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Febbraio : L’intervista – Il presidente dell’Antimafia Morra al Fatto : “Dare l’ok al processo Salvini è nel Dna del M5S” : L’intervista “Dire sì ai giudici o il M5S si gioca la sua credibilità” Il presidente dell’Antimafia Nicola Morra: “Lo spiegano i nostri valori, i politici vanno trattati come gli altri” di Luca De Carolis I Legnanesi di Marco Travaglio “Ma Salvini non ce l’ha un vestito suo?”, domandavamo l’altro giorno nella pagina fotografica sui suoi vari travestimenti. Stavamo per lanciare una sottoscrizione per regalargli una giacca e una camicia ...

Elezioni Regionali Abruzzo - l'intervista al candidato presidente del M5S Marcozzi [VIDEO] : Finora sono stati spesi poco e male e se non interveniamo in maniera tempestiva rischiamo il disimpegno delle risorse e di danneggiare una volta di più la nostra economia. La faccenda grottesca è che ...

Manuel Bortuzzo - il presidente della Federnuoto Barelli svela : “fisicamente è una roccia - gli staremo vicini” : Il numero uno della Federazione italiana nuoto ha parlato delle condizioni di Manuel Bortuzzo, sottolineando come a breve inizierà una fase di riabilitazione “Manuel si è svegliato, fisicamente è una roccia. Sta migliorando visibilmente ora dopo ora e sta dimostrando di essere pronto ad affrontare il futuro con la stessa determinazione che lo spingeva in allenamento oltre i suoi limiti“. Sono le parole del presidente della ...

Donald Trump ha nominato David Malpass presidente della Banca Mondiale : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nominato David Malpass presidente della Banca Mondiale. Malpass è un’economista statunitense di 62 anni che attualmente ricopre ora la carica di sottosegretario al Tesoro per gli affari internazionali nel governo degli Stati

Lula condannato di nuovo : per l'ex presidente del Brasile 12 anni e 11 mesi di carcere : È stata emessa oggi, 6 febbraio, una nuova condanna per l'ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula. Il giudice ha stabilito che dovrà scontare 12 anni e 11 mesi di carcere. L'accusa è di tangenti e riciclaggio.Lula è in carcere da aprile 2018. Sta scontando una pena corruzione e riciclaggio. La condanna gli ha impedito di candidarsi alle ultime elezioni presidenziali in Brasile, vinte da Jair Bolsonaro.

Calcio : il presidente dell’UEFA Ceferin rigetta l’idea della Superlega : “Ucciderebbe questo sport” : Si aggiungono le parole del presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin alle già non scarse critiche all’idea della Superlega europea di club che coinvolgerebbe molti dei maggiori club del Vecchio Continente. Ceferin, che domani sarà confermato alla guida del massimo organismo sportivo d’Europa per quel che riguarda il pallone che rotola sul rettangolo verde, ci è andato giù molto pesante sulla questione: “Ucciderebbe il ...

Camera - il presidente Fico si taglia parte dello stipendio come i parlamentari M5s : “Soldi alla Protezione civile” : Il presidente della Camera Roberto Fico, nel giorno in cui il M5s celebra il Restitution Day, ha annunciato che si taglierà parte dello stipendio come i parlamentari 5 stelle. “La politica deve essere esempio di etica pubblica, a partire dai costi”, ha scritto su Facebook. “Ne sono sempre stato convinto e lo ribadisco anche oggi: oltre ad aver rinunciato alla mia indennità aggiuntiva da presidente della Camera di 4.668 euro al ...

Cantone : 'Non mi dimetto da presidente dell'Anac' : Il Magistrato conferma però di aver presentato al Csm la domanda per la nomina a procuratore capo in tre città: Torre Annunziata, Frosinone e Perugia

Rigopiano - chiesto il processo per 25 : tra loro l’ex prefetto - l’ex presidente della Provincia e il sindaco di Farindola : Firmate 25 richieste di rinvio a giudizio, dal procuratore capo di Pescara Massimiliano Serpi e dal sostituto Andrea Papalia, nell’ambito dell’inchiesta sul disastro dell’Hotel Rigopiano di Farindola (Pescara) che il 18 gennaio 2017 costò la vita a 29 persone. Tra questi sono confermati i nomi dell’ex prefetto Francesco Provolo, l’ex presidente della Provincia di Pescara Antonio Di Marco e del sindaco di Farindola Ilario Lacchetta. Le indagini, ...

Rapporti Fifa-Uefa - la richiesta nei confronti del presidente Infantino : Nelle ultime ore è stato chiesto al presidente della Fifa Gianni Infantino di migliorare i Rapporti con la Uefa in vista della sua rielezione alla guida della Fifa. “Sarei felice se potessimo arrivare ad una cooperazione costruttiva tra la Fifa e la Uefa, il che ovviamente richiede trasparenza e considerazione degli interessi dell’Europa dalla parte della Fifa”, ha detto il presidente della federazione tedesca di calcio ...

Cantone : non mi dimetto da presidente dell'Anac : Roma, 6 feb., askanews, - 'Non ho alcuna intenzione di dimettermi da presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione'. Lo spiega il presidente dell'Anac, Raffaele Cantone. 'In merito ad alcune ...

Cantone : "Non mi dimetto da presidente dell'Anac" : La decisione di andarsene sembrava essere arrivata ieri. O forse no. La scelta di Raffaele Cantone di lasciare il posto di presidente all'Anac, l'Autorità Nazionale anticorruzione, trapelata in serata, sembrava, infatti, essere certa. Almeno secondo quanto riportato dal Corriere della Sera Cantone aveva dichiarato: "Mi sono sentito sopportarto e siccome non sono un uomo per tutte le stagioni ho meditato a lungo e poi ho capito che era venuto il ...

Sanremo 2019 - il presidente Antimafia Morra (M5s) contro “il saluto ai Casamonica” della Raffaele : “Leggerezza assai grave” : “Una leggerezza assai grave”. Il presidente della commissione Antimafia Nicola Morra (M5s) è intervenuto su Twitter contro la battuta di Virginia Raffaele sui Casamonica durante la prima serata di Sanremo 2019. “Che i Casamonica”, ha detto, “possano diventare sul palco dell’Ariston oggetto di battuta come i Cesaroni o i Rossi è una leggerezza assai grave. Son convinto che tornando indietro la conduttrice di Sanremo ...