Legge di bilancio 2019 | le principali novità in area lavoro

Legge 104 : esenzione Canone Rai 2019 in Legge di Bilancio : Legge 104: esenzione Canone Rai 2019 in Legge di Bilancio Canone Rai 2018, esenzione per Legge 104 e disabili L’esenzione del Canone Rai 2019 spetta anche ai titolari di Legge 104? Un tempo era così, poi non più, ma un emendamento in Legge di Bilancio potrebbe far tornare l’agevolazione per i disabili. L’emendamento è a firma delle senatrici del Movimento 5 Stelle Bianca Laura Granato e Agnese Gallicchio. L’esenzione dal pagamento del Canone ...

Polizia - il sindacato denuncia : "Nella Legge di bilancio tagliati 2 milioni per le divise" : Il Silp Cgil: "Chi non fa parte del corpo sfoggia le nostre felpe, i nuovi agenti potrebbero non averle"

Bollo auto 2019 : costo ed esenzione - cosa c’è in Legge di Bilancio : Bollo auto 2019: costo ed esenzione, cosa c’è in Legge di Bilancio esenzione Bollo auto in Bilancio? Bollo auto 2019: costo ed esenzione, cosa c’è in Legge di Bilancio esenzione e costo Bollo auto in Legge di Bilancio? Il Bollo auto 2019 è tra gli attori della Legge di Bilancio, ma per quanto si sa al momento solo per vie traverse. Nel senso che il Bollo auto rientrerà tra le tasse “annullabili” o “rottamabili” come previsto dalle ...

Bonus terzo figlio 2019 : terreni gratis e agevolazioni in Legge di Bilancio : Bonus terzo figlio 2019: terreni gratis e agevolazioni in Legge di Bilancio agevolazioni terzo figlio e Bonus 2019 Bonus terzo figlio 2019: terreni gratis e agevolazioni in Legge di Bilancio terreni gratis col terzo figlio Nella manovra ci sarà spazio per quello che è stato ormai soprannominato il “Bonus per le famiglie numerose“. Infatti, l’ esecutivo è al lavoro per garantire una serie di agevolazioni alle coppie con tre ...

Legge di Bilancio 2019 : pensioni e Flat tax - il testo ufficiale pdf : Legge di Bilancio 2019: pensioni e Flat tax, il testo ufficiale pdf Flat tax e pensioni in Legge di Bilancio, ecco il testo Si compone di 108 articoli per un totale di 75 pagine il testo ufficiale disponibile in pdf della Legge di Bilancio 2019. Si tratta del testo del disegno di Legge bollinato dalla Ragioneria dello Stato e con la firma del Presidente della Repubblica: è datato 31 ottobre 2018 ore 00:40. Chiaramente contiene misure ...

Isee precompilato 2019 in Legge di Bilancio - come farlo in tempo : Isee precompilato 2019 in Legge di Bilancio, come farlo in tempo Isee precompilato 2019: come si fa Isee precompilato, ci siamo: nel 2019 entrerà in vigore il nuovo modello Isee già compilato in alcune parti grazie alle informazioni presenti nelle banche dati di Inps e Agenzia delle Entrate. Un modello che bisognerà integrare con altre informazioni e che consentirà un disbrigo più rapido delle pratiche. Al momento non è ancora stato deciso ...

Canone Rai 2019 in Legge di Bilancio : cosa cambia e importo : Canone Rai 2019 in Legge di Bilancio: cosa cambia e importo importo Canone Rai 2019 e i cambiamenti in Legge di Bilancio Non solo pace fiscale, flat tax e reddito di cittadinanza. Nella bozza della Legge di Bilancio trova spazio anche il Canone Rai 2019, tra le tasse più odiate dagli italiani. Che ricordiamo essere, ormai da luglio 2016, già incluso nella bolletta elettrica. Questo significa che chi ha una fornitura di energia elettrica, paga ...

Assunzioni centri per l’impiego 2019 : 4000 posti in Legge di Bilancio : Assunzioni centri per l’impiego 2019: 4000 posti in Legge di Bilancio Assunzioni collocamento 2019 “A decorrere dall’anno 2019, le Regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l’impiego”. Questo prevede il comma 257 dell’art.1 della Legge di Bilancio 2019. A breve, dunque, partiranno le procedure selettive per l’assunzione di ...

Reddito di cittadinanza - quota 100 - regime dei minimi - Iva : tutte le misure della Legge di bilancio 2019 : Il Ministero dell'economia ha pubblicato una serie di schede tecniche che analizzano, voce per voce, tutte le principali misure a sostegno di investimenti, famiglie e imprese previsti dalla legge di ...

Scuola - sostegno : ‘la Legge di Bilancio 2019 prevede sostanziali tagli’ : Il PD attacca nuovamente la legge di Bilancio 2019 del Governo giallo-verde facendo un appunto proprio sul sostegno nella Scuola e sui tagli che essa prevede. La senatrice Vanna Iori, capogruppo del Pd alla Commissione Istruzione del Senato, dice che ‘ il taglio ammonta a 73 milioni per il 2019 e a 230 milioni per il 2020′. Quali sono le conseguenze? “Questo implica l’impossibilità di assumere gli oltre 40.000 insegnanti ...

