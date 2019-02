Le rivelazioni sulla situazione del rapimento di Padre Dall'Oglio : L'Isis starebbe usando alcune ostaggi occidentali, tra cui Padre Dall'Oglio, come merce di scambio, in modo da poter ottenere il lasciapassare dei propri militanti da uno degli ultimi territori sui quali ha ancora il controllo. Lo sostengono "autorevoli fonti curde" interpellate dal Times. A quanto scrive il quotidiano britannico, i negoziati in corso riguarderebbero, oltre al sacerdote italiano, anche il giornalista inglese John Cantlie e ...