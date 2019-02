Le possibili conseguenze per l' Italia | dall' Ue alla Libia al G7

Le possibili conseguenze della Brexit sulla Premier League : La Brexit non riesce a mettere d'accordo neppure gli allenatori di calcio: quello del Liverpool, Jurgen Klopp, è un sostenitore dell'Unione Europea, come spiegava a Channel 4 News lo scorso luglio: “Finché rimaniamo uniti come europei – le parole del tecnico tedesco ma oramai britannico d'adozione, dove allena da tre anni e mezzo – tutto rimarrà in ordine”. Diverso il punto di vista del coach del Cardiff, il settantenne Neil Warnock, che pochi ...