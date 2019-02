Le parole della Borsellino che incrinano la narrazione sulla trattativa

Georgina Rodriguez devastata dalla morte del padre : le prime parole della fidanzata di Cristiano Ronaldo sul lutto : Georgina Rodriguez racconta in un’intervista il difficile periodo che sta vivendo, la fidanzata di Cristiano Ronaldo devastata dopo la morte del padre “È il momento più difficile della mia vita”. Così Georgina Rodriguez esordisce in un’intervista rilasciata ad ‘Hola!’ dopo la morte del padre. La fidanzata di Cristiano Ronaldo è volata nei giorni scorsi in Argentina, dove si è unita al lutto della sua famiglia. ...

Paolo Bonolis : malattia figlia - le parole della moglie del conduttore : Paolo Bonolis: malattia figlia, le parole della moglie del conduttore Cos’ ha la figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, fa spesso discutere di sé per le foto che pubblica su Instagram. Ma c’è qualcosa di più profondo dietro lo schermo provocatorio del lusso ostentato. C’è un dolore, quello sì, comune a tutte le persone. In particolar modo a tutti i genitori che devono convivere e affrontare ...

Domenica In - Marco Carta sbaglia le parole della canzone : bufera sui social network : FUNWEEK.IT - Ospite di Domenica In del 3 febbraio anche Marco Carta che nel salotto di Mara Venier ha ricordato la sua vittoria al Festival di Sanremo nel 2009 con il brano 'La forza mia'. La canzone, ...

Uomini E Donne : Nicole Mazzocato fa chiarezza sulla fine della storia con Fabio Colloricchio. Leggi le sue parole : La scorsa settimana Fabio Colloricchio ha annunciato la fine della sua relazione con Nicole Mazzocato. “Ci tengo a fare queste Instagram Stories perché voi avete visto nascere la mia storia con Nicole, e in... L'articolo Uomini E Donne: Nicole Mazzocato fa chiarezza sulla fine della storia con Fabio Colloricchio. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Programmi TV di stasera - sabato 2 febbraio 2019. Argentero e Daverio a Le parole della Settimana : Philippe Daverio Rai1, ore 21.25: Ora o Mai Più 2 Terzo appuntamento con lo show musicale condotto da Amadeus. La gara entra nel vivo e promette colpi di scena e scontri su ogni fronte. Intanto, nella classifica provvisoria, Silvia Salemi, guidata da Marcella Bella, ha sottratto il podio a Paolo Vallesi. Gli sfidanti dovranno vedersela con altrettanti Big della musica italiana. Tra le Guest Star è atteso il ritorno negli studi Mecenate di Milano ...

Lorenzo Riccardi Intervistato Prima della Scelta : Le parole Che Non ti Aspetti! : Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi racconta quali sono le sue paure Prima della Scelta! Ecco cosa ne pensa di Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia! L’intervista che non ti Aspetti! Uomini e Donne Classico: Lorenzo Riccardi non si sente pentito nei confronti delle sue pretendenti per la finta Scelta, anzi in un’intervista spiega le sue ragioni! Lorenzo Riccardi, durante una delle ultime puntate di Uomini e Donne Classico andate in onda ...

Da "no deal" a "backstop" : le parole chiave della Brexit - : "Hard Brexit", "Soft Brexit", "Unione doganale", fino a qualche mese fa erano concetti tecnici familiari solo agli addetti ai lavori, ma ormai invece sono diventati di uso comune. Cosa significano e a ...

“Nabbo” - “pisellabile” - “colazionare” : le nuove parole sul sito della Crusca sono da horror : Dopo le polemiche sulla questione "scendi il cane" sollevata da una nota sul sito dell'Accademia della Crusca, abbiamo fatto un giro tra le nuove parole più segnalate dagli utenti. Ne vien fuori un quadro ricco di spunti, ma anche di veri e propri mostri della lingua. Da "colazionare" a "boscoloso", la frontiera del nuovo italiano è l'infantilismo in rete.Continua a leggere

L'ex manager muore in un incidente sulla A4 Lacrime della Ferragni : "Sono senza parole" : La vita delL'ex manager di Chiara Ferragni si è conclusa sull'autostrada A4, di fronte all'aeroporto di Orio al Serio. L'auto di Alessio Sanzogni, 34 anni, si è infilata sotto un tir. Ieri erano da ...

Giornata della Memoria - il direttore del Museo di Auschwitz : le parole dell’odio anche oggi “frastornano le coscienze” : “In principio era il verbo, ma quando il verbo si e’ trovato fra gli uomini e’ emerso che puo’ anche distruggere. La segregazione non e’ la stessa cosa della scelta, il numero non e’ la stessa cosa del nome, la baracca non e’ l’edificio, la rampa non si traduce solo con binario“: queste le parole del direttore del Museo del campo di sterminio Auschwitz, Piotr Cywinski, pronunciate oggi in ...

Programmi TV di stasera - sabato 26 gennaio 2019. Guccini intervistato a Le parole della Settimana : Francesco Guccini Rai1, ore 21.25: Ora o Mai Più 2 Secondo appuntamento con lo show musicale condotto da Amadeus. Otto cantanti si rimettono in gioco al fianco di otto maestri: Paolo Vallesi ci riprova con Ornella Vanoni, Barbara Cola con Orietta Berti, Davide De Marinis con Fausto Leali, Annalisa Minetti con Toto Cutugno, Jessica Morlacchi con Red Canzian, Silvia Salemi con Marcella Bella, Michele Pecora con i Ricchi e Pover, Donatella Milani ...

Sono da leggere con attenzione le parole di Mattarella nel giorno della Memoria : Roma, 24 gen., askanews, - attenzione a favorire lo sviluppo dell'odio, del razzismo, dell'antisemitismo - in Italia Sono fenomeni in aumento - perché se hanno alla base un nazionalismo esasperato ...