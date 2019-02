Le coppie celeb dall’outfit copia incolla

vanityfair

Siamo nel 1997: in quest'epoca ante Instagram una coppia spopola a Hollywood. Ricchi, bellissimi, platinatissimi, con lo stesso taglio di capelli: Brad Pitt e Gwyneth Paltrow quasi sempre in pubblico mostrano anche un identico outfit minimal e black, tanto da sembrare gemelli.Brad Pitt e Gwyneth Paltrow nel 1997, foto Getty. Nel 1999 andiamo oltre: David Beckham e Victoria (allora) Adams escono insieme da poco ma su svariati red carpet appaiono con abiti gemelli. Dal mitologico total look in pelle ...