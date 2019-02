Le bici da 50 mila euro del signor Ernesto anche il mito Wiggins ai piedi di Colnago

Il mago Paquetà - la sua "bicicletta" fa sognare i tifosi del Milan : Lucas Paquetà, più semplicemente Paquetà , ha impiegato una manciata di settimane a entrare nel cuore dei tifosi del Milan . Merito di una serie di giocate spettacolari che ai sostenitori del Diavolo ...

Genoa-Milan - Paquetà fa impazzire i tifosi rossoneri : la sua “bicicletta” lascia a bocca aperta [VIDEO] : Genoa-Milan, Paquetà ha messo in mostra una bicicletta alla Neymar che ha fatto impazzire i tifosi rossoneri Genoa-Milan, Paquetà tra i migliori tra le fila rossonere. Il calciatore brasiliano alla prima in campionato in Serie A, si è presentato con giocate da vero brasiliano di qualità. Una su tutte ha fatto sobbalzare sulla sedia i tifosi milanisti, una bicicletta con la quale ha superato l’avversario lasciandolo basito sul posto. ...

Milano - smog e rottamazione veicoli più inquinanti : contributi ai privati per auto - bici e abbonamenti Atm : Incentivi per la rottamazione dei veicoli più inquinanti anche ai privati. Si allarga a Milano la platea di chi può accedere agli aiuti in vista dell'applicazione del provvedimento Area B a partire ...