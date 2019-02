Lamborghini Urus by Manhart | fate largo al SUV più potente del mondo FOTO

Lamborghini Urus - un esemplare incidentato in vendita ad un prezzo stuzzicante [FOTO] : Un esemplare del SUV della Casa del Toro da 650 CV con soli 1.200 km sulle spalle è stato messo in vendita ad un prezzo decisamente interessante Con i suoi 650 CV e un prezzo di listino che parte da 208.000 euro, la Lamborghini Urus è uno dei SUV più potenti e costosi della Storia. Su internet è stato però messo in vendita un esemplare con appena 1.200 km sulle spalle, ad un prezzo di 115.000 dollari (circa 101.500 euro al cambio ...

Lamborghini - è record : vendute 5.750 auto nel 2018 - +51% - . Usa primo mercato. Urus a quota 1.761 : BOLOGNA - record storico, sul fronte delle vendite, per Lamborghini. La casa bolognese, nell'esercizio 2018, ha consegnato 5.750 vetture con un incremento del 51% rispetto alle 3.815...

Lamborghini Urus sa mettere paura alla faglia di S. Andrea : «Con l'effetto Urus - aggiunge Alessandro Farmeschi, responsabile del mercato Usa - il 2018 ha registrato un +30% in termini di volumi sul 2017; l'obiettivo è di arrivare a 1.100 super-sport car e 1.

Com’è guidare Lamborghini Urus - il super Suv che va ai 300 all’ora : Lamborghini Urus Test DriveLamborghini Urus Test DriveLamborghini Urus Test DriveLamborghini Urus Test DriveLamborghini Urus Test DriveLamborghini Urus Test DriveLamborghini Urus Test DriveLamborghini Urus Test DriveLamborghini Urus Test DriveLamborghini Urus Test DriveLamborghini Urus Test DriveSi vocifera che i puristi dei bolidi di Sant’Agata Bolognese storcano il naso al pensiero della Lamborghini Urus. Il timore è che non rispetti il dna ...

Lamborghini Urus e LM002 ai mercatini di Brunico : Il 2018 per Lamborghini è stato un anno importante, ricco di successi e segnato dall’introduzione del suo terzo modello, il Super SUV URUS, che ha aperto a una nuova era e che è diventata fin da subito oggetto del desiderio, con ordini che hanno superato le più rosee aspettative. Per chiudere in modo consono un’annata […] L'articolo Lamborghini URUS e LM002 ai mercatini di Brunico sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Lamborghini Urus by Vorsteiner : il super-SUV diventa ancora più cattivo e vistoso [FOTO] : Il tuner Vorsteiner ha deciso di rendere la Urus ancora più cattiva sviluppando un kit estetico-aerodinamico decisamente vistoso Grazie alla forza dei suoi 650 CV, alla trazione integrale intelligente e a un assetto particolarmente sofisticato, la Lamborghini Urus è probabilmente il SUV più prestazionale presente sul mercato. Nonostante le sue doti sportive siano già particolarmente accentuate, il tuner Vorsteiner ha deciso di rendere la ...

Lamborghini : Urus sbarca in America con un test mozzafiato in California : Per la Casa del Toro negli Usa il 2018 è previsto un altro anno record, dopo il 2017 chiuso con 1.100 auto vendute , in tutto il mondo sono state invece 3.815, rispetto alle 1.302 del 2010, . E gli ...

Lamborghini Urus sbarca in Usa - test su faglia di Sant'Andrea : "E' una vettura che unisce i parametri di una super sport car e di un Suv ossia versatilità, confort, emozione, design", dice Farmeschi. Per la Casa del Toro negli Usa il 2018 e' previsto un altro ...

Lamborghini : nel 2019 raddoppierà le vendite in Usa grazie al super Suv Urus : E la domanda è "forte", come del resto in tutto il mondo. Basti pensare che la lista di attesa è di un anno. Il successo fino ad ora riscontrato da Urus, secondo Farmeschi, "porta più visibilità al ...

Lamborghini Urus : la SUV più estrema del mondo : estrema. Una parola che potrebbe essere stata comodamente inventata nella fabbrica Lamborghini . Le Lambo sono auto notoriamente scomode, rumorose, alte mezzo metro e dalle forme aliene. Estreme nel ...