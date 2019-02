La voce della Politica Matera | l' ass re Tragni sulla situazione della società biancazzurra

La voce della Politica Giordano - Ugl - : "Studenti-pendolari con l'ombrello : piove nell'autobus" : La cronaca, ovviamente non esaustiva su tutti i guasti e le rotture di mezzi dell'ultimo periodo su strade mulattiere materane, è molto nutrita. A evitare il peggio finora, per l'Ugl è stata la ...

Festival di Sanremo 2019 - Giorgia super ospite sul palco dell’Ariston con tutta la carica della sua voce : I’ve got the music in me. Giorgia (Todrani) rewind. 1992. Gli Io vorrei la pelle nera di papà Giulio. Giorgia ha 22 anni. Il suo timbro di voce è già storia. Canta un brano della The Kiki Dee Band. E letteralmente gli dà vita. Giorgia lo fa risorgere dalle acque di un onesto artigianato britannico anni settanta. Poi in quel disco, anzi musicassetta, fa colazione, pranzo e cena con Aretha Franklin. Since you’ve been gone, Dr. Feelgood, A natural ...

La voce della Politica Pericoli chimici negli alimenti - interrogazione di Pedicini Commissione Europea : Gli alimenti che consumiamo non sono tutti sicuri. E' il tema dell'interrogazione alla Commissione Europea di Piernicola Pedicini, portavoce del M5S. "Secondo la relazione speciale della Corte dei ...

La voce della Politica Grottole : basta furti. L'Amministrazione installi telecamere : Esprimiamo piena solidarietà ai titolari degli esercizi commerciali di Grottole che sono stati vittime di furti nei giorni scorsi. La situazione inizia ad essere grave e non possiamo rimanere inerti ...

Brexit - la voce terrificante : "Rivolte a Londra - predisposto il piano di evacuazione della Regina Elisabetta" : Le autorità britanniche hanno rispolverato piani di emergenza dei tempi della Guerra Fredda per trasferire in un luogo la Regina Elisabetta e la famiglia reale nel caso che, a seguito di una hard Brexit, vi fossero rivolte a Londra. È quanto rivelano oggi sia il Sunday Times che il Mail on Sunday, a

L’ex portavoce della sindaca di Torino Chiara Appendino è indagato per estorsione - traffico di influenze illecite e turbativa d’asta : Luca Pasquaretta, L’ex portavoce della sindaca di Torino Chiara Appendino, è indagato per estorsione, traffico di influenze illecite e turbativa d’asta. La scorsa estate la procura di Torino aveva cominciato un’altra indagine su Pasquaretta, per via di una consulenza da 5mila euro

Torino - indagato per estorsione Pasquaretta. E' l'ex portavoce della sindaca Appendino : Un ricatto nei confronti della sindaca di Torino, Chiara Appendino , di cui per più di due anni era stato il fidato braccio destro. Parlano di questo le nuove indagini su Luca Pasquaretta , ex ...

L’ex portavoce di Appendino indagato per estorsione nei confronti della sindaca : Ricatti alla sindaca Chiara Appendino. E’ con questa accusa che, da qualche giorno, è iscritto nel registro degli indagati Luca Pasquaretta, il suo ex portavoce, da qualche mese nello staff della viceministra all’Economia Laura Castelli. Pasquaretta, che se n’era andato dal Comune di Torino lo scorso 3 agosto, è indagato tra l’altro anche per turba...

Torino - “estorsione a Chiara Appendino” : indagato il suo ex portavoce. Ora è nello staff della viceministra Laura Castelli : Un ‘ricatto’ nei confronti della sindaca Chiara Appendino: voleva un nuovo lavoro oppure, stando a quanto ipotizzano i magistrati, avrebbe fatto rivelazioni compromettenti, riporta Repubblica. Una vera e propria estorsione, ipotizza la procura di Torino, quella che Luca Pasquaretta – ex portavoce della sindaca M5s del capoluogo piemontese – avrebbe fatto subito dopo la fine del suo incarico, lo scorso 5 agosto. Il ...

Salute - Tonino Aceti portavoce della Federazione degli Infermieri : Roma, 1 feb., askanews, - Tonino Aceti è da oggi, 1° febbraio 2018. il portavoce della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni Infermieristiche, FNOPI, che rappresenta gli oltre 445mila ...

La voce della Politica #BASILICATAPRIMA evento social per il programma : ... in questi giorni, inoltre, si è avviato un intenso confronto con i sindacati, i rappresentanti delle imprese, del volontariato, delle professioni, della cultura e dell'agricoltura, dello sport.

La voce della Politica Presentata la strategia dell'Area Interna 'Mercure Alto Sinni Val Sarmento' : Si è svolta ieri presso il Palazzo delle Decime di Francavilla in Sinni la presentazione della bozza della strategia dell'Area Interna Mercure Alto Sinni Val Sarmento al Comitato Tecnico Nazionale per ...

La voce della Politica Braia : Agroalimentare - Ambiente - Turismo futuro sostenibile della Basilicata : La visione presentata segue le direttrici di una Politica che con coraggio abbiamo intrapreso 5 anni fa. Abbiamo, oggi, bisogno di costruire il futuro di questa Basilicata e non di raccontare solo il ...

Radio Radicale - la voce della Repubblica che il governo vuol chiudere : La paziente e ossessiva opera di impilatura, giorno dopo giorno, della cronaca di un Paese: file audio contro i piatti di pastasciutta su Instagram, microfoni contro le sfilate di divise altrui, fino ...