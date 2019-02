La pallavolo contro il cyberbullismo

pallavolo – Serie A1 femminile - la Millenium si prepara all’anticipo di Bergamo contro la Zanetti : Mazzola impensierito dalle continue variazioni tattiche delle orobiche “studieremo tutte le combinazioni”. L’opposta Nicoletti: “diamo continuità al nostro gioco” Sabato ore 20.30 è tempo d’anticipo per la Banca Valsabbina Millenium Brescia, che scenderà in campo alle 20.30 contro la Zanetti Bergamo al PalaAgnelli di Bergamo. Il match sarà trasmesso in diretta Rai Sport +HD, è la seconda volta che le ...

pallavolo - Serie A2 : il Club Italia CRAI cede in casa contro Prata di Pordenone : Pallavolo, Serie A2: il Club Italia CRAI ha perso contro il Prata di Pordenone in un match molto equilibrato Nella quarta giornata del girone di ritorno della Serie A2 Credem Banca, il Club Italia CRAI è uscito sconfitto dalla gara casalinga contro Prata di Pordenone 1-3 (25-18, 19-25, 27-29, 19-25). Resta sicuramente un po’ di amaro in bocca per un match che si era messo inizialmente bene per gli azzurrini, che erano riusciti a ...

pallavolo - Banca Valsabbina superata in amichevole contro Bergamo : le orobiche si impongono 4-0 : Una Valsabbina carica di pesi cede nettamente alle orobiche. Mazzola regala ampie rotazioni di tutta la rosa, che alterna cose buone a passaggi da rivedere Finisce con un tondo, quasi troppo, 4-0 per le padrone di casa lo scrimmage al PalaAgnelli di Bergamo. Brescia schiera il sestetto con Di Iulio al palleggio opposta a Nicoletti, Washington e Veglia al centro, Pietersen e Rivero in banda, Parlangeli libero. Villani rimane a casa per ...

pallavolo – Grande successo per il Flash Mob del PalaRadi contro la discriminazione femminile : Grande successo per il Flash Mob promosso al PalaRadi dalla Lega Pallavolo Serie A femminile: pubblico, giocatrici e arbitri insieme contro la discriminazione delle donne Grande successo ha riscosso sabato sera, al PalaRadi di Cremona, il Flash Mob contro la discriminazione delle donne, promosso dalla Lega Pallavolo Serie A femminile in collaborazione con Pomì Casalmaggiore e Il Bisonte Firenze, le squadre impegnate in campo ...

La Lega pallavolo Femminile contro la discriminazione delle donne : sabato un flash mob al Pala Radi di Cremona : Supercoppa di calcio in Arabia Saudita: la Lega Pallavolo Serie A Femminile contro la discriminazione delle donne. sabato 12 gennaio il flash mob al Pala Radi di Cremona La Lega Pallavolo Serie A Femminile si schiera ancora una volta contro la discriminazione delle donne. Dopo aver aderito lo scorso 25 novembre alla giornata Mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne e promosso numerose iniziative a favore della ...

pallavolo – Modena - Simone Anzani suona la carica : “contro Ravenna non dovremo mai abbassare l’attenzione” : Simone Anzani carica i compagni in vista della sfida di Modena contro Ravenna nella speciale giornata del ‘Parmareggio Day’ Si è tenuta questo pomeriggio presso la sala stampa del PalaPanini la conferenza di presentazione del match di domenica con la Consar Ravenna. A disposizione dei media Simone Anzani: “I primi quattro mesi a Modena? Innanzitutto, abbiamo raggiunto un primo importante traguardo conquistando la ...

pallavolo – Banca Valsabbina Brescia si gode la vittoria sull’Imoco : sabato la super sfida contro Scandicci : Senza sosta il cammino delle Leonesse, elogiate per la splendida vittoria al PalaVerde, che sabato ricevono la corazzata di Bosetti, Malinov, Haak, Adenízia e Stevanovic. Partita contro pronostico ma che potrebbe regalare la gioia della Coppa Italia Alla Banca Valsabbina mancava il suo capitano, Tiziana Veglia, e una come Jessica Rivero, una vera bomber. Se si sommano il netto sfavore del pronostico contro una formazione fortissima, e il ...

pallavolo – Serie A1 Femminile - la Millenium Brescia si prepara al match contro la temibile Imoco : Dopo il successo al tie-break su Chieri, in cui Mazzola si conferma spauracchio delle piemontesi, Brescia ha già ripreso gli allenamenti in vista del match di domani contro l’Imoco Mazzola fa undici su undici con Chieri. Il coach lodigiano si conferma un’autentica bestia nera per il Fenera Chieri, infatti, con lui sulla panchina avversaria le chieresi non hanno mai vinto in campionato. L’impresa del Fenera di battere ...

pallavolo – La Revivre Axopower Milano cerca tre punti fondamentali contro Vibo Valentia : contro i calabresi gli ambrosiani vogliono ipotecare il pass per la final eight di Coppa Italia Se non è un match point, poco ci manca. La Revivre Axopower Milano si prepara alla sfida contro Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia in vista della 12° giornata del campionato italiano di Pallavolo maschile Superlega Credem Banca. Penultima giornata d’andata per i ragazzi di Andrea Giani che, dopo la vittoria di domenica contro Civitanova e la ...

pallavolo – Coach Massimo Bellano mette in guardia Club Italia CRAI : “contro Firenze partita difficile” : Il Coach del Club Italia CRAI mette in guardia le sue ragazze dalla delicata sfida contro Firenze: secondo Massimo Bellano, sarà una partita difficile Il nono turno della Samsung Volley Cup di A1 vedrà il Club Italia CRAI impegnato in campo per sfidare Il Bisonte Firenze. Le azzurrine allenate da Massimo Bellano domenica alle 17 torneranno nel Palazzetto del Centro Federale Pavesi di Milano dopo la bella prova in trasferta sul campo ...

pallavolo – Brescia pronta alla super sfida di domenica 17 contro Yamamay Busto Arsizio : La Banca Valsabbina riceve una delle big del campionato per un altro scontro inedito. Le Bustocche, già impegnate in Cev, sono all’inseguimento di Novara e possono contare su atlete come Meijners, Orro, Gennari e Leonardi Archiviata la trasferta di Cremona nella quale le Leonesse della Banca Valsabbina Millenium Brescia hanno conquistato un punto prezioso in chiave salvezza sul campo della Pomì Casalmaggiore, le ragazze guidate da ...

pallavolo – Club Italia CRAI si prepara alla sfida contro Firenze : Dopo i Gazzetta Awards le ragazze del Club Italia CRAI di nuovo in palestra in vista della sfida con Firenze Sul palco dei Gazzetta Awards (la cerimonia di premiazione andrà in onda alle 21.15 su La7 mercoledì 5 dicembre) le ragazze del Club Italia CRAI Elena Pietrini, Marina Lubian e Sylvia Nwakalor hanno ritrovato il ct Davide Mazzanti e le compagne della nazionale Italiana femminile di Pallavolo Cristina Chirichella e Carlotta Cambi. Le ...

pallavolo – PVG Bari ko contro Modica : la formazione pugliese si arrende alla rimonta delle siciliane : Pharma Volley Giuliani Bari vince il primo set, poi si perde: a vincere 3-1 è la Pvt Crai Radenza Modica, quinta del girone D C’è ancora una sconfitta 1-3 per la Pharma Volley Giuliani Bari, la sesta in sette partite, nell’ottava giornata di B1 femminile (girone D). A conquistare i tre punti sul parquet del Palamartino è questa volta la Pvt Crai Radenza Modica, dopo un primo set dominato dalle foxes. Un ottimo inizio che aveva fatto ben ...