La nuova accusa dei periti della Procura | “Così Autostrade alterò i dati sul Morandi” 

Uomini e donne - Sara Affi Fella e una nuova accusa : 'Ha ripreso a vedersi con Nicola'. Dramma tenuto nascosto : La nuova bugia di Sara Affi Fella . L'ex tronista di Uomini e donne ha parlato per la prima volta al settimanale Chi , chiedendo scusa a Maria De Filippi e alla redazione del dating show di Canale 5 ...

Il Vietnam ha accusato Facebook di aver violato la nuova controversa legge sulla sicurezza online : Il Vietnam ha accusato Facebook di aver violato la nuova controversa legge sulla sicurezza online entrata in vigore l’1 gennaio, scrivono le agenzie di stampa governative Vietnam ite. La nuova legge prevede che le aziende che forniscono servizi email, servizi di messaggistica,

L’assurda accusa a Celine Dion dopo il lancio di una nuova linea di abbigliamento per bambini : Ha dell'incredibile l'accusa a Celine Dion, che ha appena lanciato una nuova linea di abbigliamento sotto il brand Nununu. La nuova collezione nasce con l'intento di superare le etichette di genere per gli abiti da bambino e da bambina. L'artista canadese vorrebbe quindi "liberare i bambini dai ruoli tradizionali del ragazzo/ragazza e consentire ai giovani di crescere su valori di uguaglianza", così come viene espresso sul sito Celinununu. ...