La mappa dei nuovi tesori dell' Artico

La mappa 3D dei canali di Amsterdam realizzata dal Mit : Sviluppare una flotta di navi galleggianti autonome per incrementare lo sfruttamento dei corsi d’acqua di Amsterdam è l’obiettivo di Roboat , il progetto che ha unito l’Istituto olandese per l’Advanced Metropolitan Solutions e il Massachusetts Institute of Technology. Per riuscirci sono state messe a punto dei mezzi acquatici privi di guidatore per ridisegnare impatto e potenzialità dei canali cittadini, utilizzati per servizi che spaziano ...

Nucleare - Costa : “A breve la mappa dei siti potenziali per il deposito” : La carta dei siti idonei in Italia per il deposito nazionale delle scorie nucleari, la cosiddetta Cnapi, sara’ pubblicata “a breve”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente, il pentastellato Sergio Costa, a margine di una audizione alla Commissione bicamerale ecomafie. La Cnapi e’ stata preparata dalla Sogin, la societa’ pubblica per lo smantellamento degli impianti nucleari, e deve essere approvata dai ...

Ricerca : pronta la mappa globale dei nubifragi : pronta la prima mappa globale dei nubifragi: dimostra che le piogge violente sono collegate fra loro, anche a grandi distanze, e può rendere le previsioni meteo più precise. Basata su dati satellitari, mostra, ad esempio, che le piogge violente in Europa possono anticipare di circa cinque giorni eventi analoghi in India, e che i monsoni del Sud-Est asiatico hanno riflessi in Africa, Europa e Nord America. E’ quanto emerge dallo studio ...

Fatturazione elettronica 2019 : esclusi e obbligati - mappa dei profili : Fatturazione elettronica 2019: esclusi e obbligati, mappa dei profili mappa soggetti fattura elettronica 2019 La Fatturazione elettronica partirà dal 1° gennaio 2019, ma l’obbligo non sarà per tutti, anzi. All’orizzonte ci sono ancora diverse categorie di soggetti esclusi dall’obbligo. E una mappa di date da seguire che estenderà l’adempimento a tutti entro il 1° gennaio 2020. Con l’estensione del regime forfettario, comunque, aumenteranno i ...

La mappa dei delinquenti : "Fosse per me, farei un database nel quale ci sarebbe ogni individuo maschile e se qualcuno fa qualcosa di male, si fa una verifica, poi si stabilisce al 100 per cento che corrisponde e lo si ammazza" "Sì, beh, ci sono decisamente molte leggi che non lo consentono" (da "Tre manifesti a Ebbing, Missouri").Un quadrilatero alle spalle del carcere di Rebibbia, a Roma. Qui, in grandi armadi a tenuta stagna, prende forma giorno dopo giorno il ritratto ...

Grandi opere - Di Maio adesso apre ma senza la Tav. La mappa dei cantieri bloccati : Le 'incompiute' già censite dall'associazione dei costruittiri sono una trentina, per 25 miliardi di euro complessivi che, se spesi, potrebbeo fare da volano al Pil e all'economia.

Le mosse dei partiti in vista delle Europee : ecco la mappa delle alleanze : ... coinvolgendo anche il mondo ambientalista e quei liberali rimasti coerenti al progetto d'integrazione europeo

Milano. La mappa dei lettori di notte copre tutti i quartieri della città : A partire da ieri le Biblioteche Rionali Oglio (Municipio 4) e Lorenteggio (Municipio 6), dal lunedì al venerdì, rimarranno aperte

Autostrade - tutor attivo in 11 nuovi tratti Ecco dove si trovano mappa infografica Governo verso stop aumento dei pedaggi : I tratti in otto Autostrade diverse, per un totale di 290 chilometri. Per Autostrade per l’Italia il tutor «ha ridotto del 70% il numero dei morti sulla rete». Sgalla (Polizia): «Ottima notizia per la sicurezza stradale, i dati dimostrano la sua grande utilità»

Botti di Capodanno 2019 - ecco la mappa dei comuni italiani che li hanno vietati : Molti comuni anche quest’anno hanno scelto di vietare i Botti, petardi e fuochi artificiali per la notte di Capodanno 2019. Dai grandi centri urbani alle piccole città, molti sindaci hanno capito non solo i rischi che queste forme “di intrattenimento” possono portare alle persone, ma anche il profondo dolore che la notte del nuovo anno porta agli a...

