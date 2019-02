La Francia richiama l' ambasciatore a Roma | ' Attacchi senza precedenti'

Lite Italia-Francia. Viminale : ‘Gendarmi rallentano treni italiani’. Parigi richiama ambasciatore : ‘Attacchi senza precedenti’ : La Francia ha richiamato l’ambasciatore a Roma Christian Masset “per consultazioni”. La decisione è arrivata dopo l’accusa rivolta in mattinata a Parigi dal ministero dell’Interno italiano, secondo cui sempre più frequentemente gli agenti della polizia doganale francese salgono a bordo dei treni italiani, a Modane, per operazioni di controllo che tengono fermi i convogli. Il risultato sono forti ritardi che ...

