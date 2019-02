blogo

: La folle corsa di Alex Belli a 111 km/h per le strade di Sanremo: il video su Instagram - gossipblogit : La folle corsa di Alex Belli a 111 km/h per le strade di Sanremo: il video su Instagram - marty220620 : RT @trash_italiano: La folle corsa in macchina di Alex Belli a #Sanremo2019. - sissibf_18 : RT @trash_italiano: La folle corsa in macchina di Alex Belli a #Sanremo2019. -

(Di giovedì 7 febbraio 2019), città dei fiori e delle belle canzoni, ma a quanto pare nelle ultime ore non solo. Nelle ultime ore impazza sui social un filmato in cui il protagonista,, si diverte con una Lamborghini per ledila sua nuova fiamma Delia Duran: "Allora signorina è pronta? Baby are you ready? Ci sei?".Tutto bene se non fosse che forse, il piede nell'acceleratore è stato premuto un po' troppo e la pericolosità di unaarrivata a 111 chilometri di velocità sta facendo discutere il web.. Ildellaè stato postato sul profilodell'attore che pochi giorni fa è stato ospite di Domenica Live per parlare del caso che coinvolge la sua compagna.Ladia 111 km/h per ledi: ilsu07 febbraio 2019 17:46.