Koulibaly-Juventus | pazza idea Paratici | nuovo sgarro agli azzurri!

Juventus - Napoli - Inter e Milan sul nuovo Koulibaly (rumors) : È sfida di mercato tra Juventus, Napoli, Inter e Milan per quel che viene definito dai principali osservatori di mercato "il nuovo Koulibaly", un diamante grezzo tatticamente e straripante sul piano atletico. Nato anche lui in Francia, come il franco-senegalese del Napoli, Todibo ha mostrato - sin dal suo esordio nella massima serie del campionato francese - qualità tecnico-tattiche individuali tali da attirare su di sé l'Interesse dei ...