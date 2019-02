Kia ProCeed | la prova - Una familiare dall' anima sportiva

Kia ProCeed - il piacere della wagon-coupé - : ...ha trasformato la tre porte grintosa della precedente generazione in una shooting brake ossia la carrozzeria che abbina la praticità di carico di una familiare con linee dinamiche ispirate al mondo ...

Kia ProCeed - la prova de Il Fatto.it – In pista con la wagon sportiva – FOTO : Una rincorsa sinceramente impressionante, quella del gruppo Hyundai-Kia. Un lavoro metodico su qualità, design e sull’idea stessa di presentarsi ad ogni aggiornamento della gamma costantemente più vicini al parametro di sempre, cioè Volkswagen. C’è molto di tutto questo nella nuova Proceed, terzo modello della famiglia Kia Ceed. Un nome scritto finora come Pro_Cee’d e utilizzato per la più sportiva delle ...

Kia ProCeed - Al volante della 1.6 CRDi e della 1.6 T-GDi : La nuova Proceed è la risposta della Kia a un problema strategico: le vetture a tre porte non si vendono più perché la clientela è in cerca di modelli più poliedrici, che spesso finiscono per coincidere con le Suv. Tuttavia, questa equazione lascia tagliati fuori quegli utenti, spesso con prole al seguito, che non vogliono arrendersi alla carrozzeria a ruote alte e, anzi, sono bramano la medesima sportività assicurata dalla compatta che ...

Nuova Kia ProCeed : ancora più audace : La Nuova Kia PROCEED unisce il design unico con lo spazio e la versatilità di una wagon, il tutto racchiuso nel corpo elegante di una coupé a cinque porte. Presentata al pubblico in occasione del “Mondial de l’Auto” 2018 di Parigi, la Nuova PROCEED sarà in vendita nei concessionari a partire da febbraio. “A oggi […] L'articolo Nuova Kia PROCEED: ancora più audace sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili ...

Kia ProCeed - anima sportiva e spazi da station wagon : Nell’era in cui nel mondo automotive a dominare è l’ibrido, Kia realizza una vettura che vanta questo appellativo, non tanto per il motore, ma per il concept vero e proprio. Proceed è progettata per l’Europa, disegnata in Germania, prodotta in Slovacchia ed è una variante della terza generazione di Ceed che unisce la spaziosità e comodità della station wagon ad una linea accattivante da coupé. Il profilo a mezzaluna regala al modello ...

Un po' familiare - un po' coupé : Kia ProCeed stupisce : ... ossia la carrozzeria che abbina la praticità di carico di una familiare con linee dinamiche ispirate al mondo delle coupé. È il terzo modello, dopo la berlina e la wagon, per la gamma Ceed, dove ...

Kia ProCeed - la sportiva che non t'aspetti" : Dopo essersi fatti largo nel mondo dei Suv, ora i coreani si lanciano nel mondo delle sportive. O quasi: debutta così la Kia ProCeed: nell'allestimento GT Line e nella versione ad alte prestazioni GT. Una sfida in salsa premium, considerando da sempre il segmento. Il prezzo,...