Karate | Europei Giovanili 2019 | l’Italia punta a confermarsi al vertice | tante

(Di giovedì 7 febbraio 2019) La nuova stagione internazionale delè appena cominciata, ma è già arrivato il momento del primo grande apmento. Da venerdì 8 a domenica 10 febbraio andranno in scena ad Aalborg, in Danimarca, gliCadetti, Junior e Under21. La rassegna continentale riservata alle categorieè stata più volte terreno di conquista per la Nazionale italiana in passato. Lo scorso anno, a Sochi (Russia), gli azzurri dominarono il medagliere chiudendo con cinque ori, cinque argenti e cinque bronzi. L’obiettivo sarà naturalmente quello di ripetersi sugli stessi livelli di eccellenza e le prospettive per raccogliere grandi soddisfazioni non mancheranno.Nella categoria Cadetti (14-15 anni), l’Italia si giocherà subito due carte importanti. Nel kata femminile sarà in gara Sonia Inzoli, n.5 del ranking mondiale e già capace di conquistare una vittoria nella tappa di ...